Le Premier ministre italien Mario Draghi va démissionner après avoir échoué à relancer son gouvernement de coalition

Le Premier ministre italien Mario Draghi devrait démissionner jeudi, ouvrant la voie à de nouvelles élections et ouvrant un nouveau chapitre d’incertitude politique.

S’adressant au Parlement, Draghi a déclaré qu’il allait rencontrer le président Sergio Mattarella et l’informer de ses intentions après avoir échoué à unir son fragile gouvernement de coalition.

“Merci pour tout le travail que nous avons fait ensemble durant cette période. Après le vote d’hier soir par le sénat de la République, je demande la suspension de cette séance car je suis en route vers le président de la République pour lui communiquer mon intentions », a déclaré Draghi aux législateurs, selon un porte-parole.

Cela survient après que Draghi a été snobé par les partenaires de la coalition lors d’un vote de confiance au Sénat mercredi, ce qui signifie en fait que le gouvernement s’est effondré.

Bien qu’il ait réussi à remporter le vote, le Mouvement cinq étoiles de gauche, l’un des partis du gouvernement de coalition, a déclaré qu’il ne participerait pas. Le parti au pouvoir Lega et le parti Forza Italia ont également déclaré qu’ils ne participeraient pas.

Cela ouvre la voie à des élections anticipées difficiles et incertaines, qui pourraient avoir lieu en septembre ou octobre.

La semaine dernière, Mattarella a rejeté la première démission de Draghi et lui a demandé de mener de nouvelles négociations avec les législateurs dans l’espoir d’éviter des élections anticipées.

Cela est venu après que le mouvement cinq étoiles s’est opposé à un nouveau décret visant à réduire l’inflation et à lutter contre la hausse des coûts de l’énergie. Les législateurs italiens ont tenu un vote de confiance sur le vaste ensemble de politiques, mais Five Star a boycotté cette décision, provoquant la colère de Draghi et des partis de droite de la coalition.

Draghi, l’ancien chef de la Banque centrale européenne, a ensuite été invité par Mattarella à retourner à la chambre haute du Parlement et à organiser un vote de confiance au gouvernement lui-même mercredi, ce qui signifie que la politique italienne est dans un état d’incertitude depuis la semaine dernière.