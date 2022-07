Le Premier ministre italien Mario Draghi dit qu’il démissionnera alors que le gouvernement de coalition s’effondre

Les législateurs italiens ont tenu jeudi un vote de confiance sur le vaste ensemble de politiques. Five Star a boycotté le vote bien que Draghi ait précédemment menacé de démissionner si le parti ne le soutenait pas.

Le Mouvement cinq étoiles, l’un des partis du gouvernement de coalition dirigé par Draghi, s’est opposé à un nouveau décret visant à réduire l’inflation et à lutter contre la hausse des coûts de l’énergie. Les analystes, cependant, ont fait valoir que l’opposition à ce paquet politique n’est pas tant idéologique que le résultat de conflits internes au parti.

Mario Draghi a annoncé jeudi qu’il démissionnerait de son poste de Premier ministre italien, après qu’un parti politique de sa coalition au pouvoir à Rome ait refusé de participer à un vote de confiance plus tôt dans la journée.

Draghi est au pouvoir depuis février 2021 et a dirigé un gouvernement formé de plusieurs partis et technocrates dans le but d’apporter la stabilité à la nation du sud de l’Europe, qui est souvent plongée dans de nouvelles vagues de chaos politique.