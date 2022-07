Le Premier ministre italien Mario Draghi démissionne | Nouvelles du monde

Le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré qu’il démissionnerait après qu’un allié de la coalition ait retiré son soutien au gouvernement.

M. Draghi, l’ancien directeur très respecté de la Banque centrale européenne, a été à la tête d’une large coalition.

Il a remporté un vote de confiance au parlement italien plus tôt, mais a décidé de démissionner après que le parti 5 étoiles ait boycotté un vote pour aider les Italiens à faire face à la flambée des coûts énergétiques.

“Je présenterai ce soir ma démission au président de la république”, a annoncé M. Draghi lors d’un conseil des ministres, selon un communiqué publié par son bureau.

“La coalition d’unité nationale qui a soutenu ce gouvernement n’existe plus.”

Le président Sergio Mattarella peut décider d’accepter ou de rejeter la démission, mais si l’impasse ne peut être résolue, des élections pourraient avoir lieu dès septembre ou octobre.

Le parti populiste 5 étoiles était le plus important lors des dernières élections de 2018, mais son soutien a chuté ces dernières années et il y a également eu un certain nombre de défections.