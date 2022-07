Le Premier ministre italien Mario Draghi a ordonné de revenir au parlement après que le président a rejeté sa démission | Nouvelles du monde

Le Premier ministre italien Mario Draghi a proposé sa démission, mais le président du pays l’a rejetée.

M. Draghi, l’ancien directeur très respecté de la Banque centrale européenne, a été à la tête d’une large coalition.

Il a déclaré qu’il démissionnerait après qu’un allié de la coalition ait retiré son soutien au gouvernement plus tôt jeudi.

Cependant, le président Sergio Mattarella a refusé sa démission et lui a dit de s’adresser au parlement pour avoir une image plus claire et voir s’il peut toujours disposer d’une majorité.

M. Draghi pourrait s’adresser au Parlement la semaine prochaine, très probablement mercredi, a indiqué la télévision italienne.

Si l’impasse ne peut être résolue, le président pourrait trouver un chef intérimaire ou dissoudre le parlement et déclencher des élections dès septembre ou octobre.

Une élection était déjà prévue au début de 2023.

M. Draghi a remporté un vote de confiance au Parlement plus tôt, mais a décidé de démissionner après que le parti 5 étoiles ait boycotté le projet de loi – conçu pour aider les Italiens à faire face à la flambée des coûts énergétiques.

“Je présenterai ce soir ma démission au président de la république”, a annoncé M. Draghi lors d’un conseil des ministres, selon un communiqué de son bureau.

“La coalition d’unité nationale qui a soutenu ce gouvernement n’existe plus.”

M. Draghi a remporté le vote mais les sénateurs du parti 5 étoiles l’ont boycotté. Photo : AP



Le parti populiste 5 étoiles était le plus important lors des dernières élections de 2018, mais son soutien a chuté et il s’est plaint que ses intérêts étaient ignorés.

M. Draghi, 74 ans, est Italie‘s sixième Premier ministre au cours de la dernière décennie,.

Depuis son arrivée au pouvoir en février dernier, il a contribué à maintenir le pays sur la bonne voie avec les réformes mandatées dans le cadre d’un plan de relance de 200 milliards d’euros contre les coronavirus de l’UE.

Giovanni Orsina, directeur de l’école de gouvernement de l’université LUISS de Rome, a déclaré que le président ferait probablement tout ce qui était en son pouvoir pour que M. Draghi trouve une solution.

“Nous avons la pandémie, nous avons la guerre, nous avons l’inflation, nous avons la crise énergétique”, a-t-elle déclaré.

“Alors ce n’est certainement pas un bon moment. Et aussi parce que [President] Mattarella pense, à juste titre, que sa mission est de sauvegarder la stabilité.”