Le Premier ministre italien Giuseppe Conte doit présenter sa démission une semaine après avoir survécu à deux votes de confiance au Parlement.

Son bureau a annoncé qu’il informerait son cabinet mardi matin de son intention de rencontrer le président Sergio Matterella pour remettre sa démission.

Conte est sous pression depuis que sa coalition de centre-gauche au pouvoir, qu’il dirige depuis 16 mois, a perdu sa majorité au Sénat.

Cela est venu après que le parti de l’ancien Premier ministre Matteo Renzi se soit retiré de l’alliance au milieu de désaccords sur la façon de dépenser l’argent du fonds de récupération COVID-19.

Le président Matterella n’a pas à accepter la démission de Conte et pourrait demander au Premier ministre d’essayer de former une coalition plus stable.

Les rapports des médias italiens lundi soir ont suggéré que c’était le résultat que le Premier ministre espérait, Conte s’appuyant sur un bloc de centre-droit dirigé par l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi.

Mais le président peut également demander à un autre politicien d’essayer de former un gouvernement ou de déclencher des élections anticipées.

Les dernières élections législatives italiennes ont eu lieu en mars 2018.