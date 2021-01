AM POOL | Actualités Getty Images | Getty Images

« Ayant échoué dans ses efforts désespérés pour élargir sa majorité, Conte et son gouvernement devaient être vaincus lors d’un nouveau vote au Sénat actuellement prévu le 27 janvier », a déclaré Wolfango Piccoli, coprésident du cabinet de conseil Teneo, dans un communiqué. Remarque.

Cependant, la démission est considérée comme une tentative d’éviter une défaite parlementaire lors d’un vote du Sénat plus tard cette semaine.

Plus tôt mardi, Conte, qui n’a aucune affiliation politique, a déclaré à ses ministres qu’il démissionnait. Conte a ensuite remis sa démission officielle au président Sergio Mattarella. Le président aurait demandé à Conte de rester intérimaire pendant que des consultations se déroulent sur la formation d’un nouveau gouvernement.

L’Italie a été plongée dans l’incertitude politique au cours des trois dernières semaines après qu’un petit parti, Italia Viva, a décidé de quitter le gouvernement de coalition dirigé par Conte. La rupture au sein de l’exécutif est intervenue après un différend sur les fonds de relèvement de l’UE en cas de pandémie et sur la manière dont ils sont déboursés, ce qui a plongé le pays dans l’instabilité.

LONDRES – L’Italie est confrontée à davantage de troubles politiques après la démission du Premier ministre Giuseppe Conte mardi, à un moment où le pays est confronté à une grave crise sanitaire et économique.

« Le calcul de Conte est qu’en agissant tôt et en évitant ainsi une défaite humiliante au Sénat plus tard cette semaine, il augmenterait ses chances d’obtenir un mandat de Mattarella pour former un nouveau gouvernement », a déclaré Piccoli, tout en avertissant ne sait pas si Conte peut réussir dans un tel effort. «

Si les législateurs italiens ne parviennent pas à un accord sur un nouveau gouvernement de coalition, avec ou sans Conte comme Premier ministre, les électeurs devront peut-être se rendre aux urnes le plus tôt possible.

« L’essentiel est que l’Italie continuera à être gouvernée par un exécutif qui n’est pas apte à la tâche difficile à venir, tout comme cela a été le cas depuis les dernières élections », a déclaré Piccoli.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière heure et elle est mise à jour.