ROME – Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a démissionné mardi après des semaines de luttes intestines politiques, plongeant le pays dans une instabilité renouvelée alors que la pandémie de coronavirus ravage des vies et des moyens de subsistance.

La dernière crise politique en a pris beaucoup au dépourvu alors que le pays se bat pour faire face au virus, qui a déjà tué plus de 85000 personnes en Italie. Comme dans le reste de l’Europe, la campagne de vaccination de l’Italie a été retardée par des retards de production pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Au rythme actuel, il faudrait près de cinq ans pour vacciner la majorité des Italiens, selon les données les plus récentes.

M. Conte’s effectue son deuxième mandat consécutif en tant que Premier ministre – d’abord à la tête d’une alliance de nationalistes et de populistes de droite, puis à la tête d’une coalition de populistes et de l’establishment de centre-gauche qui se concentrait presque exclusivement sur la pandémie.

Un changement de gouvernement ramènerait probablement l’attention sur des problèmes qui ont été mis en veilleuse pendant la crise des coronavirus, y compris une répression plus énergique de l’immigration illégale, qui a considérablement ralenti à cause du virus.