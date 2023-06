Le Premier ministre italien Giorgia Meloni s’apprête à rencontrer Elon Musk à Rome

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni doit rencontrer le PDG de Tesla Elon Musk à Rome plus tard jeudi, ont indiqué deux sources gouvernementales, après avoir eu de brefs entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani dans la matinée.

L’une des sources a déclaré que la rencontre de Musk avec Meloni aura lieu dans le cadre d’une « tournée européenne » du chef de Tesla, qui rencontrera également le président français Emmanuel Macron vendredi.

Macron a déclaré qu’il ferait la promotion de la France auprès de Musk comme site possible pour l’une des usines du fabricant de véhicules électriques (VE) ainsi que pour la réglementation technologique.

Un porte-parole de Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt jeudi, Musk et Tajani ont eu une discussion sur les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale, a déclaré le ministre dans un tweet.

« Prêt à collaborer sur les défis de notre époque tels que la cybersécurité », a ajouté Tajani.