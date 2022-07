Le Premier ministre italien Draghi démissionne lors du dernier remaniement des dirigeants mondiaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Premier ministre italien Mario Draghi a remis sa démission jeudi après que les trois principaux partis de la coalition aient boycotté un vote de confiance dans une décision qui a ouvert la voie à des élections anticipées plus tard cette année.

Draghi a présenté sa démission officielle au président Sergio Mattarella qui a “pris note” de cette décision mais a demandé au Premier ministre de rester dans son rôle à titre de “intérimaire”, selon des informations publiées jeudi.

La démission de Draghi est le dernier bouleversement parmi les dirigeants européens après la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson au début du mois.

LA DÉMISSION DU PREMIER MINISTRE ITALIEN REJETÉE PAR LE PRÉSIDENT DU PAYS, LE PARLEMENT POUR DÉCIDER DE SON AVENIR LA SEMAINE PROCHAINE

Mattarella avait déjà rejeté une tentative de démission de Draghi la semaine dernière après que les combats de la coalition aient incité le Premier ministre à se retirer de son poste le plus élevé.

Le président italien a porté l’affaire devant le Parlement, où un vote de confiance a eu lieu mercredi pour déterminer si le chef du gouvernement d’union nationale devait rester en fonction.

Draghi a survécu à la procédure avec un vote de 95 contre 38, mais des centaines ont apparemment boycotté le vote alors que le Sénat compte 315 membres.

Les membres des partis de centre-droit Forza Italia et de la Ligue, et le mouvement populiste 5 étoiles ont signalé qu’ils ne voulaient plus travailler avec le gouvernement d’unité et permettre au Premier ministre de terminer le reste de son mandat après avoir occupé le poste pendant seulement 17 ans. mois.

Draghi aurait été applaudi lors d’un discours devant la Chambre basse des députés jeudi matin.

“Merci pour tout le travail accompli ensemble pendant cette période”, a déclaré Draghi avant de remettre sa démission à Mattarella.

Les reportages locaux après sa démission reflétaient apparemment un sentiment différent de celui des élus, ce qui pourrait suggérer que les électeurs seront mécontents de la fin de son mandat.

Draghi a été sélectionné pour le poste le plus élevé après son rôle de chef de la Banque centrale européenne et a déclaré qu’il ferait “tout ce qu’il faut” pour sauver l’euro au milieu d’une économie en plein essor en Italie.

Le Premier ministre italien était sur le point de mettre en œuvre un programme de relance pandémique financé par l’Union européenne, mais la coalition 5 étoiles a estimé que ses priorités, comme le revenu de base ou les exigences du salaire minimum, étaient ignorées.

Le groupe s’est également opposé à l’aide militaire que l’Italie a fournie à l’Ukraine dans le cadre de sa guerre avec la Russie.

La démission de Draghi pourrait signifier que Mattarella démantèlera le Parlement et ouvrira la voie à des élections anticipées plus tard cette année.