Le Premier ministre italien Draghi démissionne après que la coalition l’a abandonné

Le Premier ministre italien Mario Draghi a démissionné jeudi après la chute de son gouvernement d’union nationale, mettant le pays sur la voie d’élections anticipées et secouant les marchés financiers.

Draghi, un ancien banquier central non élu qui a dirigé une large coalition pendant près de 18 mois, a présenté sa démission lors d’une réunion avec le président Sergio Mattarella.

Mattarella prévoit de rencontrer les présidents des deux chambres du parlement jeudi après-midi. Des sources politiques ont déclaré plus tôt cette semaine qu’il dissoudrait probablement le Parlement et déclencherait des élections anticipées en octobre.

Il a demandé à Draghi de rester à titre de gardien.

Un bloc de partis conservateurs, dirigé par les Frères d’Italie d’extrême droite, devrait remporter une nette majorité aux prochaines élections, a révélé cette semaine une étude de sondages d’opinion.

La coalition de Draghi s’est effondrée mercredi lorsque trois de ses principaux partenaires ont snobé un vote de confiance qu’il avait convoqué pour tenter de mettre fin aux divisions et de renouveler leur alliance fracturée.

Il avait tenté de réaffirmer son autorité alors que les partis commençaient à tirer dans des directions différentes avant la fin prévue de la législature au premier semestre de l’année prochaine.

La crise politique a mis fin à des mois de stabilité en Italie, au cours desquels Draghi avait contribué à façonner la réponse dure de l’Europe à l’invasion russe de l’Ukraine et avait renforcé la position du pays sur les marchés financiers.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a remercié Draghi pour son “soutien indéfectible”.

“Je suis convaincu que le soutien actif du peuple italien à l’Ukraine se poursuivra”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Draghi a été chaleureusement applaudi par les législateurs lors de sa brève apparition à la chambre basse du parlement jeudi.

“Même les banquiers centraux ont parfois le cœur touché”, a-t-il plaisanté en recevant l’ovation.

On y va encore une fois

Draghi a affirmé qu’il avait le soutien des Italiens pour continuer en tant que Premier ministre et diriger le pays à travers ce qui semble être un hiver difficile.

“Le fait qu’il y ait une énième crise gouvernementale ne fait que certifier la énième incapacité de nos politiciens à gouverner pour le peuple, et à gouverner uniquement pour eux-mêmes”, a déclaré Marco Anastasi, 29 ans, instructeur de gym à Milan.

Les obligations et les actions italiennes se sont fortement vendues, craignant que la crise politique ne retarde les réformes nécessaires alors que l’Italie puise dans les fonds de relance post-pandémique de l’Union européenne.

Le rendement des obligations d’État italiennes à 10 ans a bondi de plus de 20 points de base à 3,744 %, son plus haut niveau depuis quatre semaines après que la Banque centrale européenne a relevé le coût d’emprunt.

“C’est un coup dur pour la capacité de l’Italie à mettre en place des politiques et des réformes à court terme”, a déclaré Lorenzo Codogno, responsable de LC Macro Advisers et ancien haut responsable du Trésor italien. “Il y aura des retards et des perturbations avec des élections anticipées, et très probablement pas de budget d’ici la fin de l’année.”

Dans un premier impact de la démission de Draghi, les partis politiques sont sur le point d’abandonner les projets de réforme des licences commerciales des chauffeurs de taxi, selon des sources politiques. La question avait déclenché des protestations à Rome ces derniers jours.

Signe des tensions révélées par la fin du gouvernement Draghi, deux ministres de Forza Italia ont déclaré qu’ils quitteraient le parti de centre-droit en signe de protestation.

Le ministre de l’Administration publique Renato Brunetta et Mariastella Gelmini, ministre des Affaires régionales, ont tous deux quitté le parti dirigé par Silvio Berlusconi.