Le Premier ministre israélien s’engage à commencer la production dans un gisement de gaz contesté

L’annonce de Yair Lapid est intervenue à un moment sensible dans les efforts de longue haleine d’un médiateur américain pour résoudre un différend sur la frontière maritime des pays. Les responsables américains ont déclaré qu’ils progressaient, mais qu’ils avaient besoin de plus de temps pour parvenir à une solution.

JÉRUSALEM – Le Premier ministre israélien s’est engagé lundi à commencer la production d’un gisement de gaz naturel méditerranéen contesté « dès que possible », menaçant de faire monter les tensions avec le groupe militant libanais du Hezbollah.

Lapid a déclaré qu’il était “à la fois possible et nécessaire” de parvenir à un accord avec le Liban, qui, selon lui, profiterait aux deux pays et “renforcerait la stabilité régionale”.