Le Premier ministre israélien rencontre le président turc, la première fois en 14 ans

JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien a rencontré le président turc pour la première fois en 14 ans, le dernier signe de réchauffement des liens entre les deux puissances régionales après une longue et amère rupture.

Le bureau du Premier ministre israélien Yair Lapid a indiqué avoir rencontré mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le plus grand rassemblement annuel de dirigeants mondiaux qui se déroule actuellement à New York.

Lors de sa rencontre avec Erdogan, Lapid a déclaré qu’il « saluait » le récent rétablissement de relations diplomatiques complètes entre les pays et la nomination cette semaine d’un nouvel ambassadeur israélien en Turquie.

La scène de Lapid, Premier ministre par intérim israélien jusqu’aux nouvelles élections de novembre, saluant chaleureusement Erdogan pourrait servir à renforcer ses références diplomatiques en tant qu’alternative à l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Netanyahu s’est présenté comme un homme d’État de classe mondiale, mais les relations avec la Turquie se sont détériorées au cours de ses plus d’une décennie au pouvoir.

Erdogan a montré une volonté de liens plus chaleureux depuis que Netanyahu a quitté ses fonctions l’année dernière. Au fil des années de relations tendues, Erodgan a été un critique virulent de la politique israélienne envers les Palestiniens. Israël, à son tour, s’est opposé à l’adhésion de la Turquie au groupe militant palestinien Hamas, qui dirige la bande de Gaza.

Les alliés régionaux autrefois proches ont retiré leurs ambassadeurs respectifs en 2010, après que les forces israéliennes ont pris d’assaut une flottille à destination de Gaza transportant de l’aide humanitaire pour les Palestiniens qui a brisé un blocus israélien. L’incident a entraîné la mort de neuf militants turcs.

Mais à la suite de la visite d’État du président israélien Isaac Herzog en Turquie en mars et d’autres signes de dégel, les deux pays ont convenu d’échanger des ambassadeurs. Les pays partagent toujours divers intérêts stratégiques, y compris contenir l’Iran.

Lors de leur rencontre à New York, Lapid a remercié Erodgan pour sa coopération en matière de renseignement contre les tentatives iraniennes de mener des attaques en Turquie et a soulevé la question des Israéliens disparus et captifs, a indiqué son bureau.

Les dirigeants ont également discuté de la coopération énergétique, ajoute le communiqué. Erdogan a exprimé son intérêt à ce que la Turquie exploite les gisements de gaz naturel offshore d’Israël en Méditerranée.

