Le Premier ministre israélien rejette les appels à modifier les règles d’engagement de l’armée

Le Département d’État a déclaré qu’il ferait pression sur Israël pour qu’il revoie sa politique après la mort de la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh en mai. Les États-Unis et Israël ont conclu séparément qu’elle avait probablement été abattue par erreur par un soldat israélien lors d’une fusillade avec des Palestiniens, malgré des séquences vidéo montrant qu’il n’y avait pas de militants ni d’affrontements dans son voisinage immédiat à l’époque.

«Personne ne nous dictera nos politiques de feu ouvert lorsque nous nous battons pour nos vies. Nos soldats ont le plein soutien du gouvernement d’Israël et du peuple d’Israël », a-t-il déclaré.

Lapid occupe le poste de Premier ministre par intérim avant les élections de novembre et fait face à une bataille difficile contre ses rivaux nationalistes pour éviter de perdre son poste.

Le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, s’adressant aux journalistes à Washington mardi, a déclaré que les États-Unis feraient pression sur Israël à ce sujet et insisteraient sur la responsabilité.

“Nous allons continuer à faire pression sur nos partenaires israéliens pour qu’ils examinent de près leurs politiques et pratiques en matière de règles d’engagement et envisagent des mesures supplémentaires pour atténuer les risques de dommages civils, protéger les journalistes et prévenir des tragédies similaires à l’avenir”, a-t-il déclaré.