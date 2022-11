Le Premier ministre israélien rejette l’enquête américaine sur le meurtre de Shireen Abu Akleh

Un porte-parole du ministère de la Justice n’a fait aucun commentaire. Il n’y avait aucun détail sur le moment où une enquête pourrait commencer et ce qu’elle impliquerait, ni quelles pourraient être les ramifications. Mais une enquête du FBI sur les actions d’un allié marquerait une étape rare, voire sans précédent, menaçant de tendre les liens étroits entre les pays alors qu’Israël se dirige vers le gouvernement le plus à droite de son histoire.

Pendant ce temps, l’Autorité palestinienne a salué la nouvelle et a promis de coopérer pleinement à une enquête américaine, reflétant à quel point le cas d’Abou Akleh est devenu un point de discorde dans les récits concurrents des Israéliens et des Palestiniens.

La mort du journaliste chevronné, qui a couvert le conflit israélo-palestinien pendant un quart de siècle, s’est répercutée dans toute la région et a suscité l’indignation mondiale, mettant en lumière les actions israéliennes en Cisjordanie. Les familles et les partisans d’Abu Akleh, ainsi que 57 législateurs démocrates, ont appelé l’administration Biden à lancer une enquête complète à la suite d’une évaluation non concluante du Département d’État sur la balle mortelle et des résultats équivoques d’une enquête militaire israélienne.