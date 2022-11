Le Premier ministre israélien rejette l’enquête américaine sur le meurtre de Shireen Abu Akleh

JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre sortant d’Israël, Yair Lapid, a doublé mardi la condamnation sévère par son gouvernement d’une enquête du ministère de la Justice des États-Unis sur le meurtre de Shireen Abu Akleh, une journaliste américano-palestinienne, en Cisjordanie occupée.

Un porte-parole du ministère de la Justice n’a fait aucun commentaire. Il n’y avait aucun détail sur le moment où une enquête pourrait commencer et ce qu’elle impliquerait, ni quelles pourraient être les ramifications. Mais une enquête du FBI sur les actions d’un allié marquerait une étape rare, voire sans précédent, menaçant de tendre les liens étroits entre les pays alors qu’Israël se dirige vers le gouvernement le plus à droite de son histoire.

Après une cérémonie de prestation de serment pour le parlement nouvellement élu d’Israël mardi, Lapid a juré qu’Israël ne participerait pas à une enquête américaine sur l’assassinat par balle de l’éminent correspondant d’Al Jazeera, âgé de 51 ans, en mai dernier à Jénine, une ville palestinienne de l’Ouest. Banque. Faisant écho aux remarques du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, la veille, Lapid a déclaré que les soldats israéliens « ne feront l’objet d’aucune enquête par le FBI ou par un pays ou un organisme étranger, aussi amical soit-il ».

Pendant ce temps, l’Autorité palestinienne a salué la nouvelle et a promis de coopérer pleinement à une enquête américaine, reflétant à quel point le cas d’Abou Akleh est devenu un point de discorde dans les récits concurrents des Israéliens et des Palestiniens.

“Cette décision, même si elle est intervenue tardivement, reflète la naissance d’une condamnation américaine en l’absence de toute enquête sérieuse de la part des Israéliens”, a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères. “(Leurs enquêtes) ne sont rien de plus que des tentatives pour dissimuler les criminels.”

Des responsables palestiniens, la famille d’Abu Akleh et Al Jazeera ont accusé Israël d’avoir intentionnellement tué Abu Akleh. Plusieurs enquêtes indépendantes, y compris par l’Associated Press, ont conclu qu’Abu Akleh a très probablement été tué par des tirs israéliens.

La mort du journaliste chevronné, qui a couvert le conflit israélo-palestinien pendant un quart de siècle, s’est répercutée dans toute la région et a suscité l’indignation mondiale, mettant en lumière les actions israéliennes en Cisjordanie. Les familles et les partisans d’Abu Akleh, ainsi que 57 législateurs démocrates, ont appelé l’administration Biden à lancer une enquête complète à la suite d’une évaluation non concluante du Département d’État sur la balle mortelle et des résultats équivoques d’une enquête militaire israélienne.

La famille d’Abou Akleh s’est dite “encouragée par la nouvelle” d’une enquête mardi, exprimant l’espoir que les États-Unis “utiliseront tous les outils d’enquête à leur disposition pour obtenir des réponses sur le meurtre de Shireen et tenir les responsables de cette atrocité responsables”. .”

Une enquête “rapproche notre famille de la justice pour Shireen”, selon leur déclaration.

Les détracteurs d’Israël soutiennent que l’histoire a montré que l’armée israélienne ne peut pas enquêter ou se poursuivre de manière crédible. Israël affirme que ses enquêtes sont indépendantes et professionnelles.

“Nous n’abandonnerons pas nos soldats à des enquêtes étrangères”, a déclaré Lapid aux nouveaux législateurs. “Notre forte protestation a été transmise aux Américains aux niveaux appropriés.”

Bien que Lapid ait été évincé de ses fonctions après les élections israéliennes du 1er novembre, son remplaçant probable, l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, maintiendra probablement la même position.

Israël a d’abord évoqué la possibilité qu’Abu Akleh ait été tuée par un tireur palestinien lors d’affrontements entre soldats et militants israéliens avant de reconnaître en septembre qu’il y avait une “forte probabilité” qu’elle ait été tuée par erreur par un soldat israélien. Néanmoins, Israël a vigoureusement nié que ses troupes l’avaient intentionnellement ciblée et a exclu une enquête criminelle.

Isabel Debré, Associated Press