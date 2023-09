Le Premier ministre israélien présente l’idée d’un câble à fibre optique pour relier l’Asie et le Moyen-Orient à l’Europe

NICOSIE, Chypre (AP) — Le Premier ministre israélien a lancé dimanche l’idée de construire des projets d’infrastructure tels qu’un câble à fibre optique reliant les pays d’Asie et de la péninsule arabique à l’Europe via Israël et Chypre.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est dit « tout à fait confiant » qu’un tel « corridor » d’infrastructures reliant l’Asie à l’Europe via Israël et Chypre soit réalisable.

Il a déclaré que de tels projets pourraient se réaliser si Israël normalisait ses relations avec d’autres pays de la région. Les accords d’Abraham de 2020, négociés par les États-Unis, ont normalisé les relations entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, et l’administration Biden tente d’établir des liens officiels entre Israël et l’Arabie saoudite.

« Un exemple et le plus évident est une connexion par fibre optique. C’est le chemin le plus court. C’est l’itinéraire le plus sûr. C’est la voie la plus économique », a déclaré Netanyahu après ses entretiens avec le président chypriote Nikos Christodoulides.

Le discours du dirigeant israélien est en lui-même une extension des liens énergétiques proposés avec Chypre et la Grèce dans le cadre d’une collaboration croissante dans le domaine énergétique à la suite des découvertes d’importants gisements de gaz naturel dans les zones économiques d’Israël et de Chypre.

Netanyahu a répété que lui et Christodoulides cherchaient à donner suite aux projets d’un câble électrique sous-marin de 2 000 mégawatts connu sous le nom d’Interconnecteur EurAsia reliant Israël à Chypre et à la Grèce, qui vise à servir de réserve d’approvisionnement énergétique pour Israël et Chypre.

« Vous voulez être connecté à d’autres sources d’énergie qui peuvent permettre une utilisation plus optimale de l’énergie ou vous donner de l’électricité en cas de panne dans votre propre pays », a déclaré Netanyahu. « C’est quelque chose dont nous discutons sérieusement et que nous espérons réaliser. »

Un autre lien énergétique concerne une proposition chypriote visant à construire un gazoduc qui transporterait le gaz naturel offshore d’Israël et de Chypre vers la nation insulaire de l’est de la Méditerranée où il servirait de carburant pour les générateurs d’électricité ou pourrait être liquéfié pour être exporté par bateau.

Christodoulides a déclaré qu’étant donné le besoin de diversification énergétique de l’Europe à la lumière de la guerre russe en Ukraine, Chypre et Israël envisagent de développer « un corridor énergétique fiable » reliant le bassin de la Méditerranée orientale à l’Europe à travers des projets comprenant des gazoducs et des usines de traitement de gaz naturel liquéfié (GNL). .

Netanyahu a déclaré que son gouvernement soutenait pleinement la décision européenne visant à créer un centre régional de lutte contre les incendies à Chypre, à partir duquel des avions et d’autres technologies pourraient être envoyés pour aider à éteindre les incendies dans les pays voisins.

« Le climat ne va pas se rafraîchir. Il va faire plus chaud. Et avec, vous savez, le réchauffement de notre région et de la planète, la lutte contre les incendies devient une chose vraiment importante. Nous pouvons, je pense que nous pouvons faire mieux ensemble », a déclaré le dirigeant israélien.

Les pourparlers entre Christodoulides et Netanyahu précèdent une réunion trilatérale avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis lundi.

Depuis 2016, de telles rencontres entre les dirigeants des trois pays sont devenues un élément essentiel de ce qu’ils ont qualifié de liens naissants que Netanyahu a décrit comme « une amitié profonde, à la fois personnelle, mais aussi entre nos nations », qui est « réelle » et « attendue depuis longtemps ». »

Ménélaos Hadjicostis, Associated Press