Le Premier ministre israélien présente l’idée d’un câble à fibre optique pour relier l’Asie et le Moyen-Orient à l’Europe

Le Premier ministre israélien a lancé dimanche l’idée de construire des projets d’infrastructure tels qu’un câble à fibre optique reliant les pays d’Asie et de la péninsule arabique à l’Europe via Israël et Chypre.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dimanche à Nicosie, à Chypre, s’est dit « tout à fait confiant » qu’un tel « corridor » d’infrastructures reliant l’Asie à l’Europe via Israël et Chypre soit réalisable.

Il a déclaré que de tels projets pourraient se réaliser si Israël normalisait ses relations avec d’autres pays de la région. Les accords d’Abraham de 2020, négociés par les États-Unis, ont normalisé les relations entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, et l’administration du président américain Joe Biden tente d’établir des liens officiels entre Israël et l’Arabie saoudite.

Le président chypriote Nikos Christodoulides, à droite, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Nicosie, à Chypre, dimanche. Photo de : Pool via AP

« Un exemple et le plus évident est une connexion par fibre optique. C’est le chemin le plus court. C’est l’itinéraire le plus sûr. C’est la voie la plus économique », a déclaré Netanyahu après ses entretiens avec le président chypriote Nikos Christodoulides.