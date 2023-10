Le Premier ministre israélien Netanyahu promet que tous les combattants du Hamas seront « détruits », félicitant Biden pour son soutien « sincère »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prononcé mercredi un discours depuis Tel Aviv, affirmant que « tous les combattants du Hamas… seront détruits », et a félicité le président Joe Biden pour son soutien « sincère ».

Netanyahu, dont le discours a été prononcé en hébreu et traduit par un traducteur de Fox News, a ouvert son discours en affirmant que lui et les dirigeants de l’opposition, l’ancien Premier ministre Yair Lapid et l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz, avaient formé un gouvernement d’unité d’urgence quelques jours après l’attaque la plus meurtrière contre Juifs depuis que l’Holocauste a été perpétré par des terroristes du Hamas.

Netanyahu a décrit les atrocités perpétrées par les terroristes du Hamas, notamment la décapitation de bébés et l’incendie d’Israéliens vifs dans leurs maisons.

« Comme c’est horrible, comme c’est douloureux », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a déclaré que tout le monde en Israël connaît quelqu’un qui a perdu la vie lors des attentats du 7 octobre.

DES ÉLÈVES CACHENT SON IDENTITÉ AVEC DES MASQUES TOUT EN LOUANT LE MASSACRE DES ISRAÉLIENS PAR LE HAMAS

« Aussi horrible que soit l’horreur, l’héroïsme que nous avons vu est aussi grand. Hommes et femmes qui ont fait preuve du plus grand héroïsme en combattant, nous nous battrons tous ensemble pour nos maisons », a déclaré le dirigeant.

« La nation d’Israël vit et ensemble, unis, nous vaincrons. » » a déclaré Netanyahu.

Netanyahu a ensuite félicité le président Biden pour ses remarques de mercredi, qualifiant son discours de « sincère » et « émouvant ».

SONDAGE FOX NEWS : LES ÉLECTEURS SONT ÉGALEMENT DU CÔTÉ DES ISRAÉLIENS DANS LE CONFLIT EN COURS AVEC LES PALESTINIENS

« Nous avons reçu en Israël un soutien universel de l’étranger », a-t-il déclaré.

« Suite aux paroles de Biden, une grande quantité de munitions arrive en Israël », a-t-il ajouté.

« Nous luttons de toutes nos forces, sur tous les fronts », a-t-il déclaré.

L’ATTAQUE DU Hamas piège les femmes dans un abri anti-bombes en Israël pendant 36 heures : « les gens doivent savoir ce qui s’est passé ici »

« Nous sommes passés à l’offensive », a-t-il déclaré. « Tous les combattants du Hamas… seront détruits. De la même manière que le monde a détruit l’EI, nous le ferons avec le Hamas », a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je vous demande à tous de soutenir les combattants, les guerriers, tout le peuple d’Israël est derrière vous. » il a dit.