Après près d’un mois au pouvoir, le président américain Joe Biden s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a confirmé la Maison Blanche. Netanyahu a décrit la conversation d’une heure comme amicale et chaleureuse.

En tweetant en hébreu, Netanyahu a annoncé mercredi qu’il s’était entretenu avec Biden, affirmant avoir discuté de la «Alliance forte entre Israël et les États-Unis», le «Menace iranienne,»Et les défis au Moyen-Orient, entre autres.

Le Premier ministre israélien a également noté le «Connexion personnelle de longue date» avec l’actuel président américain, qui a passé des décennies au Sénat et huit ans en tant que vice-président de Barack Obama.

Biden l’a félicité pour son leadership dans la lutte contre Covid-19 en Israël et les deux ont échangé leurs points de vue sur les moyens de lutter contre le virus, a ajouté Netanyahu.

Un relevé fourni par la Maison Blanche plus tard dans la journée n’a pas mentionné le virus, mais a déclaré que Biden avait « a affirmé son histoire personnelle d’engagement inébranlable envers la sécurité d’Israël et exprimé son intention de renforcer tous les aspects du partenariat États-Unis-Israël, y compris notre solide coopération en matière de défense.«

Le président américain a également exprimé son soutien à« la récente normalisation des relations entre Israël et les pays du monde arabe et musulman »,en référence aux accords d’Abraham négociés par l’administration Trump l’année dernière, sans les citer par leur nom.

Depuis son entrée en fonction le 20 janvier, Biden a appelé les dirigeants de la Russie, de la Chine, du Mexique, de la Grande-Bretagne, de l’Inde, de la France, de l’Allemagne, du Japon et de la Corée du Sud, mais pas de Netanyahu – incitant les médias américains et internationaux à se demander si Israël, souvent décrit comme L’allié le plus proche de Washington est peut-être tombé en disgrâce.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré vendredi dernier que l’absence d’appel était « Pas une diss intentionnelle » mais en raison de la nouvelle administration qui a mis les choses en marche, alors qu’elle faisait face à des questions de plus en plus hostiles à ce sujet de la part d’une presse normalement amicale.

Un ancien consul israélien à New York a interprété l’absence d’appel comme un « Signe clair de mécontentement » de l’administration Biden, notant que les démocrates ont perçu Netanyahu comme «Presque un membre porteur de carte du Parti républicain.»

Au cours de son mandat, le président Donald Trump avait déplacé l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, reconnu l’annexion par Israël du plateau du Golan en Syrie et négocié les « accords d’Abraham » entre l’État juif et Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Soudan. Les relations de Netanyahu avec l’administration Obama sont devenues carrément glaciales en 2015, après que les États-Unis ont négocié un accord nucléaire avec l’Iran contre ses objections et que le département d’État a fait un don à son opposition.

L’appel Biden-Netanyahu est intervenu le même jour que l’apparition sur le podcast du conseiller d’Obama Ben Rhodes, dans lequel il a critiqué « Communauté pro-israélienne incroyablement organisée qui est très habituée à avoir accès à la Maison Blanche, au Congrès, au Département d’État », et la capacité de Netanyahu à «Éveillez les médias de droite et pro-Likud aux États-Unis, ce qui est assez vaste.

Le Premier ministre israélien fait face à une autre élection anticipée en mars, après l’effondrement du gouvernement de coalition entre son parti Likud et l’opposition Kakhol lavan en décembre 2020. Ce sera la quatrième élection en Israël sur deux ans, en tant que bloc a été capable de maintenir une majorité parlementaire.

Pendant ce temps, Biden a demandé au vice-président Kamala Harris de gérer certains des appels avec les dirigeants étrangers.

