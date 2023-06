Le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré à des responsables américains en visite qu’il avait reçu une invitation à se rendre en Chine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi qu’il avait reçu une invitation pour une visite officielle en Chine, mais n’a pas précisé si ni quand le voyage aurait lieu.

Le dirigeant israélien a fait cette annonce lors d’une réunion avec des membres en visite du Congrès américain. L’invitation fait suite à plusieurs ouvertures récentes de Pékin pour accroître son empreinte diplomatique dans la région et intervient à un moment de frictions accrues entre l’administration Biden et le gouvernement ultranationaliste et ultra-orthodoxe de Netanyahu.

Le bureau de Netanyahu a déclaré que la « visite prévue » en Chine serait sa quatrième en tant que Premier ministre. Il a déclaré avoir informé l’administration Biden, qui entretient des relations difficiles avec la Chine, de l’invitation le mois dernier. Il a refusé de commenter les dates possibles du voyage.

La Chine a joué un rôle plus véhément dans la diplomatie au Moyen-Orient ces derniers mois, négociant un accord pour rétablir les liens entre l’ennemi juré d’Israël, l’Iran et l’Arabie saoudite en avril et accueillant le président palestinien Mahmoud Abbas à Pékin au début du mois.

Israël et la Chine entretiennent des relations économiques étroites, mais les liens diplomatiques et de sécurité d’Israël avec les États-Unis ont empêché une collaboration plus étroite avec la Chine.

Netanyahu, le Premier ministre israélien le plus ancien, est revenu au pouvoir fin 2022 après avoir formé une coalition avec des alliés ultranationalistes et ultra-orthodoxes, le gouvernement le plus pur et le plus religieux des 75 ans d’histoire d’Israël.

Après avoir lancé une tentative de refonte du système judiciaire du pays en janvier alors que Netanyahu est jugé pour corruption, le gouvernement a fait face à des manifestations de masse hebdomadaires ainsi qu’aux critiques de Washington.

À la lumière de cette refonte judiciaire controversée, ainsi que de l’avancée agressive du gouvernement dans les implantations en Cisjordanie, Netanyahu n’a pas encore été invité à une visite à la Maison Blanche. De telles visites sont normalement une pratique courante pour les dirigeants israéliens.