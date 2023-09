Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est déclaré vendredi heureux d’entendre le ton optimiste du prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane quant aux efforts en cours pour normaliser les relations entre les deux pays.

« J’ai été ravi d’entendre ce qu’il avait à dire », a déclaré Netanyahu au présentateur politique en chef de Fox News, Bret Baier, dans une interview exclusive sur « Special Report » après son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. « Je pense que nous nous rapprochons de la paix chaque jour qui passe. »

Les remarques de Netanyahu font suite à l’entretien exclusif de Baier avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) cette semaine au sujet des pourparlers en cours entre le royaume et Israël.

« Chaque jour nous nous rapprochons, il semble que c’est pour la première fois réel. Nous voyons comment ça se passe », a déclaré le prince.

Le prince a qualifié cet accord potentiel de « plus grand accord historique depuis la fin de la guerre froide », qui, selon lui, reposerait sur des accords liés au traitement des Palestiniens. Il a insisté sur le fait que son pays pourrait travailler avec Israël, quel que soit le responsable, en concluant un accord. »

« Si nous parvenons à un accord qui réponde aux besoins des Palestiniens et calme la région, nous allons travailler avec ceux qui sont là », a déclaré MBS.

Le prince n’a pas précisé ce qu’il recherche pour les Palestiniens. Netanyahu a déclaré que les Palestiniens devraient faire partie du processus de paix, mais qu’ils ne devraient pas « avoir de veto sur le processus ».

« La raison pour laquelle nous n’avons pas eu de nouveaux traités de paix pendant un quart de siècle après avoir fait la paix avec l’Egypte et la Jordanie, c’est que nous n’avons pas eu un seul nouveau traité de paix pendant 25 ans parce que tout le monde disait : il faut d’abord satisfaire à toutes les exigences. les demandes des Palestiniens le sont », a déclaré Netanyahu à Baier. « Vous devez conclure un traité de paix avec les Palestiniens. Eh bien, il n’y a qu’un seul problème avec cela. Les Palestiniens ne veulent pas de paix avec Israël. »

« Ils veulent la paix plutôt qu’Israël. Ils ne veulent pas d’un Etat à côté d’Israël », a ajouté Netanyahu. « Ils veulent un Etat au lieu d’Israël. Cela ne nous mènerait donc nulle part. »

Lors de son discours de vendredi à l’Assemblée générale des Nations Unies, Netanyahu a déclaré que les deux nations étaient « sur le point » d’aboutir à un accord de paix.

Israël a normalisé ses relations avec six pays proches de ses frontières, dont l’Égypte et la Jordanie. Quatre nations l’ont fait après les accords d’Abraham de 2020.

« Il ne fait aucun doute que les accords d’Abraham ont marqué l’aube d’une nouvelle ère de paix. Mais je crois que nous sommes à l’aube d’une avancée encore plus spectaculaire, une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite », a déclaré Netanyahu. « La paix entre Israël et l’Arabie Saoudite créera véritablement un nouveau Moyen-Orient. »

Il a déclaré qu’il restait des obstacles avant qu’un accord de paix puisse être conclu, mais qu’il appartenait aux dirigeants du monde de se rassembler et de mettre de côté leurs divergences.

« Je pense que lorsque vous avez trois dirigeants et trois pays qui veulent ardemment un résultat – les États-Unis sous le président Biden, l’Arabie saoudite sous le prince héritier Mohammed ben Salmane et Israël sous mon mandat de Premier ministre – je pense que cela soulève vraiment la possibilité que nous réussir. »

