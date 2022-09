Le Premier ministre israélien Lapid lance un avertissement à l’Iran dans un discours à l’ONU : “Nous avons des capacités et nous n’avons pas peur de les utiliser”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a appelé l’Iran lors d’un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies jeudi, accusant la nation islamique d’être à l’origine d’une campagne antisémite contre Israël.

Lapid a parlé de “deux menaces majeures” auxquelles Israël est confronté, liant l’Iran aux deux.

“La première est la menace nucléaire. La peur que des États terroristes et des organisations terroristes mettent la main sur des armes nucléaires. La deuxième menace est la disparition de la vérité”, a déclaré Lapid. “Nos démocraties sont lentement empoisonnées par les mensonges et les fausses nouvelles. Des politiciens imprudents, des États totalitaires et des organisations radicales sapent notre perception de la réalité.”

Illustrant le deuxième point, Lapid a rappelé la publication d’une fillette palestinienne de 3 ans nommée Malak al-Tanani qui aurait été tuée avec ses parents dans une attaque de l’armée de l’air israélienne.

“C’était une image déchirante, mais Malak Al Tanani n’existe pas. La photo a été prise sur Instagram. C’est celle d’une fille russe”, a-t-il déclaré.

« Je peux vous donner des milliers d’autres exemples de fausses informations similaires sur Israël. Le mouvement anti-israélien diffuse ces mensonges depuis des années. Dans les médias, sur les campus universitaires et sur les réseaux sociaux », a déclaré Lapid. “La question n’est pas pourquoi ils le font, mais pourquoi êtes-vous prêt à écouter?”

Lapid a dit qu’il s’agissait d’antisémitisme.

“L’antisémitisme est la volonté de croire le pire des Juifs, sans poser de questions. L’antisémitisme juge Israël selon une norme différente de celle de tout autre pays”, a-t-il déclaré.

« Diriger cet orchestre de haine, c’est l’Iran », a déclaré Lapid. Il a noté que des drapeaux israéliens et américains sont souvent vus brûlés dans les rues d’Iran, soulevant la question de l’origine de ces drapeaux.

“La réponse est : ils les fabriquent spécialement. Juste pour qu’ils puissent les brûler”, a-t-il dit. “Voilà à quoi ressemble une industrie de la haine.”

“Le régime iranien déteste les Juifs, déteste les femmes, déteste les homosexuels, déteste l’Occident”, a-t-il poursuivi. “Ils détestent et tuent les musulmans qui pensent différemment, comme Salman Rushdie et Mahsa Amini. Leur haine est un mode de vie. C’est un moyen de préserver leur régime oppressif.”

Passant à l’autre menace à laquelle Israël est confronté – la menace nucléaire – Lapid a déclaré que la position de l’Iran sur Israël est le seul cas où un État membre de l’ONU appelle ouvertement à la destruction d’un autre État membre.

“Si le régime iranien obtient une arme nucléaire, il l’utilisera”, a averti Lapid. “Il faut dire clairement à l’Iran que s’il fait avancer son programme nucléaire, le monde ne répondra pas par des mots, mais par la force militaire. Chaque fois qu’une telle menace a été mise sur la table dans le passé, l’Iran s’est arrêté, et recula.”

Lapid a également précisé que l’État juif ne devait pas être pris à la légère.

“Les Juifs d’aujourd’hui ont un État”, a-t-il déclaré dans un contraste tacite avec l’époque de l’Holocauste. « Nous avons une armée. Nous avons de grandes amitiés, d’abord et avant tout avec les États-Unis. Nous avons des capacités et nous n’avons pas peur de les utiliser. Nous ferons tout ce qu’il faut : l’Iran n’aura pas l’arme nucléaire. d’ici là, il y a ceux qui essaient de nous tuer. Pas encore. Plus jamais.”