Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lancé samedi soir la campagne de vaccination COVID-19 de son pays avec un coup public.

Netanyahu a déclaré qu’il donnerait un «exemple personnel» et a insisté pour être le premier Israélien vacciné. Il est également le premier Premier ministre en exercice connu publiquement à recevoir le vaccin.

Il a appelé cela un «moment passionnant» qui mettrait Israël sur la voie du retour à la normale.

Le gouvernement israélien a pour objectif de vacciner quelque 60 000 personnes par jour dans le but de lutter contre le virus qui est à nouveau en plein essor parmi sa population.

Le pays va d’abord vacciner les agents de santé, suivis des personnes âgées, des Israéliens à haut risque et de plus de 60 ans.

Israël affirme avoir obtenu des doses suffisantes pour une grande partie des 9 millions d’habitants du pays de Pfizer et de Moderna, dont les autorités américaines ont approuvé le vaccin cette semaine pour une utilisation d’urgence.

Coup de pouce politique

Le coup public a également donné à Netanyahu, qui a fait l’objet de vives critiques publiques pour sa gestion de la crise des coronavirus, un coup de pouce politique.

Alors que le nombre d’infections quotidiennes tend à augmenter et atteint actuellement un peu moins de 3000 par jour, les dirigeants israéliens se demandent à nouveau s’il faut imposer un troisième verrouillage national.

De nombreuses restrictions restent en place depuis le deuxième verrouillage du pays à l’automne, la plupart des hôtels étant toujours fermés et les restaurants ouverts uniquement pour la livraison et pour emporter.

Netanyahu a été félicité au printemps pour avoir scellé les frontières et verrouillé le pays rapidement, une décision qui a frappé l’économie mais a fait baisser les taux d’infection. Mais une réouverture précipitée et erratique a fait monter en flèche les cas confirmés à la fin de l’été, conduisant à ce qui était à l’époque l’une des pires épidémies au monde.

Israël a signalé plus de 368 000 cas confirmés et plus de 3 000 décès liés au virus depuis le début de la pandémie.