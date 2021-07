Le Premier ministre israélien fait marche arrière après avoir affirmé que les Juifs avaient la « liberté de culte » sur le mont du Temple à Jérusalem, où seuls les musulmans peuvent prier

La mosquée, qui est considérée comme le troisième sanctuaire le plus saint de l’Islam, est située dans un endroit connu sous le nom de Mont du Temple pour les Israéliens et Haram al-Sharif pour les Palestiniens.

Selon le statu quo vieux de plusieurs décennies, il est interdit aux non-musulmans de prier dans le complexe du point d’éclair situé dans la vieille ville – qui est considéré comme le site le plus saint du judaïsme.

De nouveaux affrontements entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes ont éclaté dans l’enceinte dimanche alors qu’un groupe de plus de 1 600 Juifs est arrivé pour marquer Tisha Be Av, un jour de jeûne pour commémorer la destruction des temples juifs qui auraient été érigés sur le site.

C’est ainsi que les forces d’occupation israéliennes traitent les femmes musulmanes qui prient dans leur sainte mosquée.📍 Mosquée Al-Aqsa, Jérusalem-Est occupée pic.twitter.com/bi4FCdUnYR – sbeih (@iamsbeih) 19 juillet 2021

Avant l’arrivée du groupe – qui comprenait des législateurs de droite du parti de Bennett, la police avait fait une descente dans l’enceinte et évacué de force des pèlerins musulmans. Certains auraient jeté des pierres sur les policiers qui ont tiré des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur eux. Quelques-uns dans la foule auraient scandé : « Avec de l’esprit, avec du sang, nous rachèterons Al-Aqsa. »

Les forces d’occupation israéliennes et des dizaines de fanatiques de colons israéliens ont fait irruption dans les cours de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa dimanche tôt le matin, attaquant des fidèles sur le lieu saint et arrêtant nombre d’entre eux.https://t.co/na8IPpD7xNpic.twitter.com/jGsCy8Xqrj — Agence de presse Wafa – anglais (@WAFANewsEnglish) 18 juillet 2021

Dans une déclaration publiée à la suite des affrontements, Bennett a remercié le ministre de la Sécurité publique et le chef de la police du pays pour « gérer les événements… avec responsabilité et considération » et pour « maintenir la liberté de culte pour les Juifs sur la montagne ».

La déclaration aussi « a souligné que la liberté de culte sur le mont du Temple sera également pleinement préservée pour les musulmans, qui marqueront bientôt le jeûne du jour d’Arafa et de l’Aïd al-Adha. » L’incident s’est produit avant la grande fête de l’Aïd al-Adha et à la veille du pèlerinage annuel du Hajj.

Près de 1000 Juifs israéliens se sont rassemblés à Al-Aqsa après que les forces israéliennes ont pris d’assaut le complexe et agressé des fidèles palestiniens ce matin. Aujourd’hui, le 8 Duhl Hijja, est un jour saint car les musulmans marquent la nuit avant le début du pèlerinage annuel du Hajj. pic.twitter.com/ESXC1KMfT5 – Arwa Ibrahim (@arwaib) 18 juillet 2021

Cependant, le bureau du Premier ministre (PMO) a fait marche arrière lundi sur les commentaires de Bennett. Le PMO a déclaré au réseau de la radio de l’armée que Bennett s’était mal exprimé et que le statu quo resterait en place au sanctuaire. Il a dit que le Premier ministre avait voulu dire que les juifs et les musulmans ont « liberté de droit de visite ».

Dans une interview avec le réseau Channel 13 dimanche, le ministre de la Sécurité publique Omer Bar-Lev a déclaré qu’il était « certainement contre la loi » pour les Juifs de prier sur le site. Il prétendait « le libellé était éteint » dans la déclaration de Bennett et a déclaré que le Premier ministre avait l’intention de souligner le « liberté de mouvement » pour les Juifs sur le site dimanche malgré « toutes les complexités. »

Amichai Shikli, membre du gouvernement israélien à la Knesset du parti du Premier ministre Naftali Bennet, chanter l’hymne national israélien sur le terrain de la mosquée Al-Aqsa est une provocation qui pourrait conduire à un autre soulèvement à Jérusalem et à de nouveaux massacres israéliens à Gaza #Jérusalem#ApartheidIsraël#BDShttps://t.co/7nfBP377zc – PLD (@PhilipLutherDa1) 18 juillet 2021

Autoriser les fidèles juifs au sanctuaire serait un changement majeur dans le statu quo qui existe depuis qu’Israël a pris la vieille ville de Jérusalem à la Jordanie pendant la guerre des Six Jours en 1967.

Dans un communiqué diffusé par l’agence de presse palestinienne Wafa, le Conseil islamique du Waqf de Jérusalem, qui est l’autorité religieuse de l’enceinte, a condamné le « violations et attaques » perpétré par « Des groupes fanatiques juifs, avec le soutien et la couverture politique du gouvernement israélien. »

Il a revendiqué les actions d’Israël « révéler l’extrémisme et la malveillance » et pourrait conduire à une « guerre de religion » les « conséquences [of which] ne peut pas être contenu.

La Jordanie, la Turquie, l’Égypte et l’Organisation de la coopération islamique ont émis des réactions de colère dimanche à l’annonce des affrontements et de l’arrivée de fidèles juifs dans l’enceinte.

Le parti islamiste Ra’am, membre de la coalition gouvernementale de Bennett, a dénoncé la visite de Juifs « colons » au sanctuaire, qui, dit-on, est « uniquement la propriété des musulmans ». Le parti a averti que les répercussions pourraient « enflammer la situation à Jérusalem et dans toute la région, conduisant à une guerre de religion catastrophique ».

L’Autorité palestinienne (AP), qui régit certaines parties de la Cisjordanie occupée, a déclaré dans un communiqué que le « Incursion israélienne dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem occupée » était un « menace grave à la sécurité et à la stabilité ».

