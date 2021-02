Le Premier ministre israélien exhorte Biden à maintenir les sanctions de Trump contre la Cour pénale internationale pour éviter une enquête sur les crimes de guerre – Médias

Benjamin Netanyahu aurait exhorté le président américain Joe Biden à maintenir les sanctions de son prédécesseur contre la Cour pénale internationale, arguant que même s’il n’est pas d’accord avec eux, les États-Unis et Israël doivent rester ensemble.

Le Premier ministre israélien Netanyahu a personnellement appelé Biden la semaine dernière pour lui demander de maintenir en place les sanctions de l’administration Trump contre la Cour pénale internationale (CPI), de peur que la Cour ne lance son enquête sur les crimes de guerre menacés depuis longtemps sur les atrocités de Tel Aviv à Gaza et en Cisjordanie. , A rapporté Axios mercredi.

Le non-respect de ces sanctions pourrait être interprété par la procureure de la CPI Fatou Bensouda comme un signe que Washington n’est pas « Fermement opposé » à une telle enquête, ont fait valoir des responsables israéliens, apparemment préoccupés par le fait qu’une enquête de la CPI produirait des mandats d’arrêt internationaux contre une multitude de fonctionnaires et de militaires israéliens. Une telle évolution pourrait également alimenter le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions, qui cherche à exercer une pression économique sur Israël à la manière des campagnes anti-apartheid contre l’Afrique du Sud. En plus de cela, Tel Aviv a également fait valoir qu’elle pourrait donner le feu vert à la prochaine étape de la poursuite par la CPI des crimes de guerre présumés des États-Unis.

Aussi sur rt.com Ingérence « inacceptable »: la Cour pénale internationale s’oppose aux sanctions américaines provoquées par une enquête sur les crimes de guerre

Auparavant, Israël s’est fortement appuyé sur ses alliés, demandant « douzaines » des pays pour transmettre un « Message discret » à Bensouda en la déconseillant d’ouvrir des enquêtes sur les crimes de guerre en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. Les ambassadeurs israéliens du monde entier ont reçu des câbles classifiés au début du mois leur ordonnant de commencer à faire pression contre la décision, demandant aux gouvernements hôtes «Déclarations publiques d’opposition» à la décision du juge. Cependant, seuls les États-Unis et l’Australie l’ont fait.

Les diplomates israéliens ont également été invités à plaider auprès de leurs hôtes pour faire pression sur Bensouda pour qu’elle ne poursuive pas l’enquête. «Vous êtes chargé de dire aux plus hauts niveaux du gouvernement que si une enquête contre Israël démarre, cela créera une crise continue entre Israël et l’Autorité palestinienne qui ne permettra aucun progrès diplomatique entre les parties», les câbles lisent.

La CPI a jugé le mois dernier qu’elle avait juridiction sur les territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, malgré la revendication illégale depuis longtemps déclarée par Israël sur ces territoires, notant qu’Israël n’est pas partie au Statut de Rome qui a créé la CPI en 1998 , La Palestine est. Alors que les États-Unis ont reconnu la revendication d’Israël sur ses colonies illégales de Cisjordanie l’année dernière, les Nations Unies n’y reconnaissent pas leur autorité – tout comme à Gaza ou sur le plateau du Golan.

Aussi sur rt.com La fureur alors que le SNL plaisante sur Israël vaccinant la « moitié juive » de la population est trop proche de l’appeler « État d’apartheid »

Le tribunal a commencé à chercher à poursuivre Israël et le Hamas pour des crimes de guerre présumés pendant la guerre d’Israël contre Gaza en 2014 et la construction illégale de colonies en Cisjordanie en décembre 2019, déclenchant une opposition immédiate des États-Unis.

La CPI a également indiqué clairement qu’elle souhaitait ouvrir une enquête sur les crimes de guerre américains pendant la guerre en Afghanistan, concluant une enquête préliminaire en 2017 avec la conclusion que «Motifs raisonnables» existait pour croire que des crimes de guerre avaient été commis entre 2003 et 2014. Alors que l’Afghanistan est membre de la CPI, l’annonce de la Cour en mars dernier qu’une telle enquête allait avoir lieu a conduit une administration Trump enragée à imposer des sanctions à Bensouda et à menacer la les autres juges de la cour également. Le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, avait spécifiquement menacé de sanctions supplémentaires le tribunal s’il donnait suite à une enquête sur Israël.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!