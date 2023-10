JERUSALEM (AP) — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi soir à la nation que l’armée avait ouvert une « deuxième étape » dans le conflit. la guerre contre le Hamas en envoyant des forces terrestres à Gaza et en multipliant les attaques depuis le sol, les airs et la mer.

Présentant la guerre comme un combat pour la survie même de son pays, il a averti que l’assaut ne ferait que s’intensifier avant une vaste invasion terrestre du territoire.

« Il y a des moments où une nation est confrontée à deux possibilités : agir ou mourir », a déclaré Netanyahu. « Nous sommes désormais confrontés à cette épreuve et je n’ai aucun doute sur la façon dont elle se terminera : nous serons les vainqueurs. Nous le ferons et nous serons les vainqueurs.

Le bombardement – ​​décrit par les habitants de Gaza comme le plus intense de la guerre – a coupé la plupart des communications sur le territoire vendredi soir et a largement coupé du monde les 2,3 millions d’habitants de l’enclave assiégée. Les communications ont été rétablies pour de nombreuses personnes à Gaza tôt dimanche, selon la société de télécommunications et le groupe de défense de l’accès à Internet. NetBlocks.org et confirmation sur le terrain.

Soulignant les attaques en cours, l’armée israélienne a publié des images granuleuses montrant des colonnes de chars se déplaçant lentement dans des zones ouvertes de Gaza, dont beaucoup apparemment près de la frontière, et a déclaré que des avions de combat avaient bombardé des dizaines de personnes. Tunnels et bunkers souterrains du Hamas. Les sites souterrains sont une cible clé dans la campagne israélienne visant à écraser le groupe au pouvoir sur le territoire après sa incursion sanglante en Israël il y a trois semaines.

L’escalade a intensifié la pression intérieure sur le gouvernement israélien pour obtenir la libération des dizaines d’otages capturés lors du massacre du 7 octobre par le Hamas, lorsque des militants ont fait irruption depuis Gaza dans les villes israéliennes voisines et ont abattu des civils et des soldats. L’attaque sans précédent survenue lors d’une grande fête juive a déclenché une guerre entre Israël et le Hamas qui pourrait se propager à un conflit plus large au Moyen-Orient.

Des membres désespérés de la famille ont rencontré Netanyahu samedi et a exprimé son soutien à un échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël, un échange lancé par le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza.

Netanyahu a déclaré lors de la conférence de presse télévisée nationale qu’Israël était déterminé à ramener tous les otages, et a affirmé que l’expansion des opérations terrestres « nous aidera dans cette mission ». Il a déclaré qu’il ne pouvait pas révéler tout ce qui se faisait en raison du caractère sensible et secret des efforts déployés.

“C’est la deuxième étape de la guerre, dont les objectifs sont clairs : détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et ramener les otages chez eux”, a-t-il déclaré lors de sa première réponse aux questions des journalistes depuis le début de la guerre.

Il n’a pas abordé les appels au cessez-le-feu, mais dans un discours parsemé de références à des siècles d’histoire juive et de conflits militaires, il a clairement exprimé son point de vue selon lequel l’avenir d’Israël dépend de son succès contre les forces « ennemies ».

« Nos soldats héroïques ont un objectif suprême : détruire l’ennemi meurtrier et assurer notre existence sur notre pays. Nous avons toujours dit : « Plus jamais ça » », a-t-il déclaré. “‘Plus jamais ça’, c’est maintenant.”

Netanyahu a également reconnu que la « débâcle » du 7 octobre, au cours de laquelle plus de 1 400 personnes ont été tuées, nécessiterait une enquête approfondie, ajoutant que « tout le monde devra répondre aux questions, moi y compris ».

L’armée israélienne a déclaré qu’elle étendait progressivement ses opérations terrestres à l’intérieur de Gaza, sans toutefois parler d’invasion totale.

“Nous avançons dans les étapes de la guerre selon un plan organisé”, a déclaré le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari. Les commentaires faisaient allusion à une stratégie d’escalade par étapes, plutôt qu’à une offensive massive et écrasante.

Au début de la guerre, Israël a rassemblé des centaines de milliers de soldats le long de la frontière. Jusqu’à présent, les troupes avaient mené de brèves incursions terrestres nocturnes avant de retourner en Israël.

Malgré l’offensive israélienne, les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, les sirènes constantes dans le sud d’Israël rappelant la menace.

Le bilan palestinien des morts à Gaza s’est alourdi samedi à un peu plus de 7 700 personnes depuis le début de la guerre, avec 377 décès signalés depuis vendredi soir, selon le ministère de la Santé de Gaza. La plupart des personnes tuées étaient des femmes et des mineurs, a indiqué le ministère.

Le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qidra, a déclaré aux journalistes que la perturbation des communications avait « totalement paralysé » le réseau de santé. Les habitants n’avaient aucun moyen d’appeler des ambulances et les équipes d’urgence chassaient les bruits des barrages d’artillerie et des frappes aériennes.

Un Palestinien est assis dans sa maison endommagée après une frappe aérienne israélienne à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le vendredi 27 octobre 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

Environ 1 700 personnes restent coincées sous les décombres, selon le ministère de la Santé, qui a déclaré fonder ses estimations sur les appels de détresse qu’il a reçus.

Certains civils utilisaient leurs mains nues pour sortir les blessés des décombres et les charger dans des voitures personnelles ou des charrettes tirées par des ânes. Dans une vidéo publiée par les médias locaux, des Palestiniens ont sprinté dans une rue avec un homme blessé couvert par la poussière de l’effondrement d’un immeuble. “Ambulance! Ambulance!” » ont crié les hommes en poussant la civière dans un camion et en criant : « Partez ! Aller!”

Certains habitants de Gaza se déplaçaient à pied ou en voiture pour voir leurs parents et amis. « Les bombes étaient partout, le bâtiment tremblait », a déclaré Hind al-Khudary, journaliste du centre de Gaza et l’une des rares personnes disposant d’un service de téléphonie mobile. « Nous ne pouvons joindre personne ni contacter qui que ce soit. Je ne sais pas où est ma famille.

Israël affirme que ses frappes ciblent les combattants et les infrastructures du Hamas et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant ainsi en danger.

L’Organisation mondiale de la santé a appelé « l’humanité de tous ceux qui ont le pouvoir de le faire à mettre fin aux combats maintenant » à Gaza. « Il y a de plus en plus de blessés chaque heure. Mais les ambulances ne peuvent pas les atteindre en raison de la panne de communication. Les morgues sont pleines. Plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants », indique le communiqué.

Les Palestiniens affirment que la guerre leur a également privé les rites funéraires qui ont longtemps offert aux personnes en deuil un peu de dignité et de clôture. Les cimetières surpeuplés ont obligé les familles à déterrer des corps enterrés depuis longtemps et à approfondir les trous.

Plus de 1,4 million de personnes à travers Gaza ont fui leurs maisons, près de la moitié se sont rassemblées dans les écoles et les abris des Nations Unies, suite aux avertissements répétés de l’armée israélienne selon lesquels ils seraient en danger s’ils restaient dans le nord de Gaza.

Un grand nombre d’habitants n’ont pas été évacués vers le sud, en partie parce qu’Israël a également bombardé des cibles dans des zones dites sûres où les conditions sont de plus en plus désastreuses. Les réserves de nourriture et d’eau s’épuisaient. Israël a coupé l’électricité au début de la guerre.

Les travailleurs humanitaires affirment que le filet d’aide qu’Israël a autorisé à entrer depuis l’Égypte la semaine dernière ne représente qu’une infime fraction de ce qui est nécessaire. Les hôpitaux de Gaza sont à la recherche de carburant pour faire fonctionner des générateurs de secours qui alimentent les incubateurs et autres équipements de sauvetage.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui gère un réseau d’abris et d’écoles pour près de la moitié des résidents déplacés de Gaza, a perdu le contact avec la plupart de son personnel, a déclaré la porte-parole Juliette Touma, et la coordination des efforts d’aide était désormais « extrêmement difficile ».

L’intensification de la campagne aérienne et terrestre a suscité de nouvelles inquiétudes concernant les otages entraînés à Gaza. Samedi, des centaines de proches se sont rassemblés à Tel-Aviv et ont exigé que le gouvernement fasse passer le retour de leurs proches avant les objectifs militaires.

Dans des commentaires susceptibles d’attiser ces tensions, le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, Yehia Sinwar, a déclaré que les groupes militants palestiniens « sont prêts immédiatement » à libérer tous les otages si Israël libère tous les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Hagari, le porte-parole de l’armée israélienne, a rejeté cette offre en la qualifiant de « terreur psychologique ».

Au Caire, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a déclaré que son gouvernement s’efforçait de désamorcer le conflit par le biais de pourparlers avec les parties belligérantes pour libérer les prisonniers et les otages. Samedi, il s’est entretenu avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué son bureau.

Guterres a déclaré dans un communiqué qu’il était « surpris par une escalade sans précédent des bombardements et leurs impacts dévastateurs » à Gaza.

Parmi beaucoup d’autres, l’impatience grandissait. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré à des centaines de milliers de personnes lors d’un rassemblement pro-palestinien à Istanbul que son pays s’apprêtait à proclamer Israël « criminel de guerre » pour ses actions à Gaza. Il n’a pas donné de détails.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait ordonné le retour de la mission diplomatique israélienne de Turquie afin de réévaluer les relations.

Le nombre total de morts à Gaza et en Israël dépasse de loin le bilan combiné des quatre guerres précédentes entre Israël et le Hamas, estimé à environ 4 000.

Le conflit menace de déclencher une guerre plus vaste dans la région. Les pays arabes – y compris les alliés des États-Unis et ceux qui ont conclu des accords de paix ou normalisé leurs relations avec Israël – ont exprimé une inquiétude croissante sur un terrain potentiel…