Le Premier ministre israélien convoque le Cabinet avant la dissolution du Parlement

TEL AVIV, Israël (AP) – Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a convoqué ce qui est probablement sa dernière réunion du Cabinet en tant que Premier ministre dimanche, le Parlement devant se dissoudre cette semaine, déclenchant de nouvelles élections à l’automne.

La décision de Bennett de se rendre aux élections met fin à un projet politique ambitieux qui a uni huit partis idéologiquement disparates qui ont choisi de mettre de côté leurs différences pour évincer l’ancien chef Benjamin Netanyahu, l’actuel chef de l’opposition, qui a maintenant une ouverture pour revenir à la tête du pays . Les élections, les cinquièmes que le pays organise en trois ans, aggravent une crise politique sans précédent en Israël.

Lors de la réunion, Bennett a énuméré une série de réalisations sous son gouvernement d’un an et a remercié ses partenaires de la coalition, qui comprenait des partis pacifistes qui soutiennent l’État palestinien, des nationalistes qui ne le font pas, et pour la première fois dans l’histoire d’Israël, une politique arabe faction.

« C’était un excellent gouvernement qui s’appuyait, oui, sur une coalition compliquée. Et ici, dans cette salle, il y a un groupe de personnes qui ont su mettre de côté les désaccords idéologiques, s’élever au-dessus et travailler pour l’État d’Israël », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l’accord de partage du pouvoir qui a amené Bennett au pouvoir, il est sur le point de céder le poste de Premier ministre au ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, un ancien radiodiffuseur centriste, une fois le Parlement dissous. Des élections sont prévues vers la fin octobre et les sondages montrent que le parti Likud de Netanyahu devrait recueillir le plus de sièges.

Mais comme dans la plupart des tours de scrutin pendant les troubles politiques actuels, Netanyahu, qui est jugé pour corruption, n’a pas été en mesure de rassembler une majorité pour former un gouvernement de coalition, certains de ses alliés traditionnels refusant de le rejoindre. Cela pourrait encore prolonger la crise après le vote à venir.

Alors que le gouvernement de Bennett a aidé à stabiliser l’économie et à traverser la dernière année de la pandémie de coronavirus, il a été en proie à des désaccords sur les problèmes mêmes qu’il cherchait à éviter, en particulier l’occupation de la Cisjordanie par Israël pendant 55 ans. Bennett a déclaré qu’il avait décidé de mettre un terme à son expérience politique parce que le gouvernement n’était pas en mesure de renouveler les réglementations qui consacrent des systèmes juridiques distincts pour les colons juifs sur le territoire et les Palestiniens.

La propre faction nationaliste de Bennett, Yamina, a été poursuivie par des transfuges, des législateurs qui ont déclaré que le Premier ministre, un ancien chef des colons, s’était trop tourné vers le centre dans sa tentative de maintenir la coalition intacte.

Bennett, qui est entré en politique il y a dix ans, n’a pas dit s’il se présenterait aux prochaines élections.

Tia Goldenberg, l’Associated Press