Le Premier ministre israélien convoque le Cabinet avant la dissolution du Parlement

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Lors de la réunion, Bennett a énuméré une série de réalisations sous son gouvernement d’un an et a remercié ses partenaires de la coalition, qui comprenait des partis pacifistes qui soutiennent l’État palestinien, des nationalistes qui ne le font pas, et pour la première fois dans l’histoire d’Israël, une politique arabe faction.