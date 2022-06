Le Premier ministre israélien Bennett annonce sa retraite politique, ouvrant la voie au retour de Netanyahu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé mercredi qu’il se retirait de la vie politique et qu’il ne participerait pas aux prochaines élections nationales du pays, une décision qui pourrait éventuellement faciliter le retour du dirigeant de longue date Benjamin Netanyahu, qui a été évincé de ses fonctions un il y’a un an.

La déclaration de Bennett de se retirer, du moins pour le moment, intervient un peu plus d’une semaine après avoir informé le public qu’il ne pouvait plus maintenir sa fragile coalition, envoyant le pays aux urnes pour la cinquième fois en moins de quatre ans. Une élection devrait avoir lieu fin octobre ou début novembre.

Un sondage réalisé par la chaîne de télévision israélienne Channel 12 News immédiatement après l’annonce de Bennett mercredi a montré que le parti de droite du Likud de Netanyahu gagnait au moins 15 sièges de plus que son rival le plus proche et gagnait suffisamment de soutien d’autres factions de droite et de ceux fidèles à l’ancien chef pour former un gouvernement avec une faible majorité.

Dans une brève déclaration télévisée du parlement israélien, la Knesset, Bennett a déclaré : “Je n’ai pas l’intention de participer aux prochaines élections, mais je resterai un soldat loyal au service de ce pays”.

“L’État d’Israël est l’amour de ma vie”, a déclaré Bennett, qui est entré en fonction il y a un an à la tête d’une large coalition gouvernementale composée de huit partis couvrant l’éventail politique et comprenant pour la première fois un parti arabo-israélien. En fin de compte, c’est le choc des idéologies qui a mis fin à la coalition de Bennett la semaine dernière.

Le Parlement israélien devrait être dissous jeudi et remplacé par un gouvernement intérimaire dirigé par le partenaire de coalition de Bennett, Yair Lapid, qui dirigera le pays pendant ce qui devrait être une période électorale difficile de quatre mois.

Lapid, ancien journaliste et personnalité des médias, se distingue des autres Premiers ministres israéliens car il n’a pas de solides antécédents militaires et n’a pas obtenu son diplôme d’études secondaires. Contrairement à d’autres premiers ministres israéliens, Lapid a été correspondant d’un magazine militaire pendant son service militaire obligatoire avant de devenir journaliste et finalement un visage régulier sur les écrans de télévision israéliens, notamment en animant les nouvelles du soir.

Cependant, être au sommet de la hiérarchie alors que les Israéliens se dirigent vers les urnes placera Lapid, qui a été ministre des Affaires étrangères et Premier ministre suppléant au cours de l’année écoulée, dans une position privilégiée pour mettre en valeur ses compétences politiques et affronter son principal rival, Netanyahu.

En tant que Premier ministre par intérim, Lapid sera celui qui rencontrera le président Joe Biden lors de sa première visite en tant que président en Israël le mois prochain et pourrait également être celui qui travaillera avec la Maison Blanche car cela encourage la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite, que le président a également l’intention de visiter lors de son voyage au Moyen-Orient.

Biden devrait également rencontrer Netanyahu, qui dirige officiellement l’opposition au parlement israélien. Les deux dirigeants entretiennent une relation longue mais capricieuse. Lorsque Biden s’est rendu en Israël en tant que vice-président en 2010, alors que Netanyahu était Premier ministre, l’annonce de nouvelles colonies à Jérusalem-Est a créé une crise entre les deux dirigeants.

Depuis 2019, les dirigeants israéliens, dont Netanyahu, ont du mal à former un gouvernement de coalition stable en raison de la nature fragmentée du système parlementaire du pays, qui autorise une multitude de petits partis et exige que le gouvernement contrôle la majorité des sièges. Bennett a lutté au cours des trois derniers mois pour maintenir sa coalition après que des membres de sa propre faction aient démissionné en raison de différences idéologiques.

Les experts ont déclaré que la décision de Bennett de se démarquer lors de cette élection jouera très probablement en faveur de Netanyahu.

“Nous avons déjà vu par les sondages qui viennent d’être publiés que le retrait de Bennett ouvre la voie à Netanyahu”, a déclaré Aviv Bushinsky, ancien conseiller média et chef de cabinet de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, à Fox News Digital.

Le sondage de Channel 12 montre que le parti Likud de Netanyahu obtiendrait quelque 35 sièges au parlement israélien de 120 sièges si les élections avaient lieu aujourd’hui. Si 35 ne suffisent pas à eux seuls à former un gouvernement, l’aboutissement de quatre ou cinq autres partis restés fidèles à Netanyahu, qui a été Premier ministre pendant 15 ans au total, lui permettra de former une coalition.

“Bennett a dit qu’il allait s’absenter de la politique, mais il est clair qu’il y a été poussé, et ce n’est pas quelque chose qu’il veut vraiment faire”, a ajouté Bushinsky. “Il restera cependant à son poste jusqu’à la dissolution du gouvernement afin d’empêcher Netanyahu de former un gouvernement au sein du parlement actuel.”