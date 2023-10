“J’apporte mon plein soutien à tous les chefs des services de sécurité”, a déclaré Netanyahu.

Jérusalem:

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a critiqué dimanche ses chefs des renseignements sur la plateforme X, affirmant qu’ils ne l’avaient jamais prévenu que le Hamas prévoyait une attaque à grande échelle le 7 octobre, mais il a ensuite rétracté ses commentaires et présenté des excuses.

Ces propos, publiés sur X dimanche à 1 heure du matin (vers 23h00 GMT samedi), ont provoqué un tollé politique et une division au sein du cabinet de guerre de Netanyahu, qui a suscité l’ire du public pour ne pas avoir assumé la responsabilité des échecs opérationnels et des renseignements liés au Hamas. ‘ saccage dans le sud d’Israël.

Alors que les hauts responsables – depuis les chefs de l’armée et du service d’espionnage intérieur du Shin Bet jusqu’à son ministre des Finances – ont tous reconnu leurs échecs, Netanyahu ne l’a pas fait.

Il a seulement déclaré qu’il serait temps de poser des questions difficiles, y compris à lui-même, après la guerre.

Le porte-parole militaire israélien, interrogé sur les commentaires de Netanyahu lors d’un point de presse quotidien avec des journalistes, a refusé de répondre, déclarant : “Nous sommes maintenant en guerre, concentrés sur la guerre”.

Les responsables israéliens ont déclaré que les événements ayant précédé et incluant la gestion de l’attaque du Hamas elle-même feraient l’objet d’une enquête, mais que l’accent était actuellement mis sur le conflit.

Le message désormais supprimé de Netanyahu disait : « À aucun moment et à aucun moment un avertissement n’a été donné au Premier ministre Netanyahu concernant les intentions de guerre du Hamas. Au contraire, tous les responsables de la sécurité, y compris le chef des renseignements de l’armée et le chef du Shin Bet , a estimé que le Hamas était dissuadé et intéressé par un arrangement. »

Dans un deuxième post sur X environ 10 heures plus tard, Netanyahu a écrit : « J’avais tort », ajoutant que ses remarques « n’auraient pas dû être faites et je m’en excuse ».

“J’apporte mon plein soutien à tous les chefs des services de sécurité”, a-t-il déclaré.

Les premiers commentaires de Netanyahu ont été rapidement réprimandés par ses alliés actuels et passés, notamment Benny Gantz, ancien ministre de la Défense qui fait désormais partie du cabinet de guerre de Netanyahu.

Gantz a déclaré sur X que Netanyahu devrait retirer ce qu’il avait dit et laisser tomber l’affaire.

“Lorsque nous sommes en guerre, les dirigeants doivent faire preuve de responsabilité, décider de faire les bonnes choses et renforcer les forces de manière à ce qu’elles puissent accomplir ce que nous exigeons d’elles”, a déclaré Gantz.

L’attaque surprise bien planifiée du Hamas a été la plus meurtrière pour Israël au cours de ses 75 ans d’histoire. Depuis, Israël a bombardé la bande de Gaza avec des frappes aériennes dévastatrices et a lancé des opérations terrestres dans le but de renverser le groupe islamiste soutenu par l’Iran et d’assurer la libération de nombreuses personnes enlevées par Israël vers Gaza le 7 octobre.

Le chef de l’opposition Yair Lapid, ancien Premier ministre, a déclaré que Netanyahu “avait franchi une ligne rouge” avec ce poste du jour au lendemain.

« Les tentatives visant à échapper à leurs responsabilités et à rejeter la faute sur l’establishment de la sécurité affaiblissent Tsahal (Forces de défense israéliennes) alors qu’elles combattent les ennemis d’Israël », a-t-il déclaré.

Yossi Cohen, qui dirigeait l’agence d’espionnage du Mossad sous les précédents gouvernements Netanyahu, a déclaré à la radio israélienne : « Vous prenez la responsabilité dès le début de votre travail, pas à partir du milieu. »

