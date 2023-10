Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est en difficulté. Comme dans, face à un risque non nul de perdre son emploi. Et ce drame politique pourrait avoir un effet profond sur l’approche israélienne du conflit avec la Palestine.

Les chiffres des sondages sur Netanyahu depuis le massacre du Hamas du 7 octobre sont sombres : une enquête récente révèle qu’un ce qui est stupéfiant, c’est que 80 pour cent des Israéliens le tiennent personnellement responsable pour n’avoir pas réussi à empêcher l’attaque du Hamas ; un autre a retrouvé la confiance dans le gouvernement au plus bas depuis 20 ans. Pour remédier à l’effondrement de son soutien, le Premier ministre a tenu une conférence de presse samedi – sa première depuis l’attaque.

Il était, pour le moins, un embarras. Apparaissant aux côtés du ministre de la Défense Yoav Gallant et du chef du parti de l’Unité nationale Benny Gantz, le Premier ministre semblait de mauvaise humeur, trébuchant sur une prière pour l’armée israélienne. Il a fait face à tellement de questions hostiles de la part des journalistes et a eu si peu de bonnes réponses qu’il est parti plus tôt – ne répondant qu’à sept des 12 questions qu’il devait répondre.

Quelques heures plus tard, vers 1 heure du matin, heure d’Israël, il a envoyé un tweet accusant l’armée et les services de renseignement israéliens de n’avoir pas réussi à arrêter l’incursion du Hamas – tout en refusant catégoriquement d’en assumer lui-même la responsabilité. La réaction du public a été si grave que Netanyahu a supprimé le message et s’est excusé de l’avoir envoyé. c’est la première fois qu’il s’excusait pour quoi que ce soit depuis le début de la guerre. (Il n’a toujours accepté aucune responsabilité dans l’échec du gouvernement.)

Alors que de nombreux Israéliens ont presque immédiatement blâmé Netanyahu pour l’attaque, ils n’ont pu consacrer que peu d’énergie au conflit politique interne au milieu de l’horreur. Mais la débâcle du week-end a placé la question de l’aptitude de Netanyahu à exercer ses fonctions en temps de guerre au centre du débat politique israélien.

Dans une interview accordée dimanche, le général israélien à la retraite Noam Tibon – qui, en tant que simple citoyen de 62 ans, a pris les armes le 7 octobre pour défendre Nahal Oz contre le Hamas – a déclaré que Netanyahu devait « démissionner maintenant » pour le bien de l’effort de guerre. « Les gens ont besoin de se sentir en sécurité, ils doivent être sûrs que nous allons remporter la victoire. Je ne pense pas qu’il puisse nous mener à la victoire. a-t-il déclaré à la Douzième chaîne israélienne.

Tibon n’est pas seul. Lundi matin, les voix anti-Netanyahu s’étaient multipliées et incluaient certaines voix dans son propre parti, le Likoud, suggérant (anonymement) que son temps pourrait être écoulé.

« Il y a un nombre croissant de personnalités éminentes, dont beaucoup issues des communautés de la sécurité et du renseignement, qui qualifient Netanyahu non seulement d’inapte et d’indigne, mais aussi d’incompétent mental », a déclaré Daniel Seidemann, un éminent analyste du conflit israélo-palestinien basé à Jérusalem. a écrit sur Twitter (la plateforme également connue sous le nom de X).

Lors d’une conférence de presse lundi, Netanyahu était même on lui a demandé s’il démissionnerait.

Les analystes israéliens ont généralement le sentiment que Netanyahu approche du bout de sa corde politique. Les électeurs israéliens ne pardonnent ni n’oublient les échecs en matière de sécurité – et c’est le plus grave de l’histoire du pays, avec des preuves significatives de sa propre responsabilité personnelle. Même si Netanyahu a traversé de nombreuses épreuves, notamment un procès pénal en cours, sa chute politique ressemble désormais davantage à un « quand » qu’à un « si ».

Mais même si cette analyse est correcte, ce « quand » pourrait ne pas être proche. Les prochaines élections israéliennes ne sont pas prévues avant trois ans, et il n’y a qu’une infime chance qu’il démissionne de son plein gré avant cette date.

La seule façon plausible d’assister à un changement de gouvernement dans les mois à venir serait qu’au moins cinq membres de sa coalition gouvernementale d’avant-guerre votent contre lui à la Knesset (le parlement israélien). Personne ne peut deviner si cela pourrait se produire ; cela dépend des décisions de quelques législateurs qui ne parleront pas publiquement avant d’agir.

Les enjeux sont très élevés. Si Netanyahu est renversé le plus tôt possible, la nature de la politique israélienne envers les Palestiniens pourrait changer considérablement à un moment crucial.

Pourquoi Netanyahu est en pleine difficulté politique

Benjamin Netanyahu est au pouvoir depuis très longtemps. Il a été Premier ministre entre 1996 et 1999, puis a de nouveau dirigé Israël chaque année (sauf une) depuis 2009. Au total, il est le dirigeant le plus ancien de l’histoire du pays.

Avant le déclenchement de la guerre actuelle, il semblait que son plus grand héritage était de se battre pour les fondements de la démocratie israélienne. Dans le cadre d’une tentative de se protéger du spectre bien réel de la prison découlant d’accusations de corruption, Netanyahu a formé une alliance avec des partis ultra-orthodoxes et d’extrême droite sur le principe de placer le système judiciaire sous leur contrôle politique. Le premier texte législatif de cette refonte judiciaire a été adopté au cours de l’été ; Le gouvernement de Netanyahu était en train d’essayer d’imposer une deuxième pièce lorsque le Hamas a frappé.

La refonte judiciaire a été étonnamment impopulaire, engendrant le plus grand mouvement de protestation de l’histoire israélienne. Cela signifiait que de nombreux Israéliens étaient profondément hostile à son gouvernement avant l’attaque – et n’avait aucune envie de lui accorder le bénéfice du doute après que cela se soit produit. Netanyahu a déclaré samedi que la révision était mortedu moins aussi longtemps que la guerre dure, mais le ressentiment qu’elle a engendré demeure.

Pire encore pour Netanyahu, il existe de bonnes raisons de le tenir pour responsable de l’attaque du Hamas.

Au cours de son long mandat, son approche du régime du Hamas à Gaza l’a largement laissé tranquille – même parfois en le soutenant comme contrepoids à l’Autorité palestinienne qui dirige la Cisjordanie, à travers des mesures telles que la facilitation des transferts d’argent du Qatar vers le groupe islamiste. groupe. L’idée de base, il aurait dit lors d’une réunion de son parti, le Likoud, en 2019, l’existence du Hamas excluait une solution négociée au conflit à deux États.

« Quiconque veut contrecarrer la création d’un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et lui transférer de l’argent. » a-t-il déclaré dans des propos rapportés pour la première fois par Haaretz. « Cela fait partie de notre stratégie : isoler les Palestiniens de Gaza des Palestiniens de Cisjordanie. »

Évidemment, avec le recul, cela semble terrible.

Pour aggraver les choses, Netanyahu avait été à plusieurs reprises averti par des membres de l’establishment sécuritaire israélien, que la réforme judiciaire avait rendu Israël vulnérable – qu’en divisant la société contre elle-même, il a créé l’impression qu’elle pourrait ne pas être en mesure de répondre à une attaque extérieure. Il a ignoré ces avertissements, concentrant son attention en matière de sécurité ces derniers mois sur une crise en grande partie auto-créée en Cisjordanie – qui a apparemment retiré les ressources militaires nécessaires à la surveillance du Hamas à Gaza.

Il est facile de comprendre, dans ce contexte, pourquoi Netanyahu et son parti, le Likoud, sont en chute libre dans les sondages. Un sondage post-attaque a découvert que si des élections avaient lieu demain, le Likud passerait de ses 32 sièges actuels à la Knesset à seulement 19, soit une baisse d’environ 40 pour cent.

“Il y a probablement quelque chose dans ce contexte polarisé et dans le fait que l’attaque est considérée (à juste titre, à mon avis) comme un échec spécifiquement de Netanyahu, qui a empêché un rassemblement autour du drapeau”, estime Noam Gidron, politologue. à l’Université hébraïque de Jérusalem.

Gidron souligne également que la conduite de Netanyahu après l’attaque a considérablement freiné sa popularité. Il ne parle pas seulement du refus grossier du Premier ministre de porter la responsabilité des échecs en matière de renseignement et de sécurité, mais aussi de la piètre performance du gouvernement après le début de la guerre.

Netanyahou n’a pas réussi, par exemple, à fournir un soutien adéquat aux dizaines de milliers d’Israéliens déplacés à la suite de l’attaque du Hamas. Les organismes privés, notamment un groupe de protestation contre la refonte judiciaire, restent à combler le vide. Netanyahu a nommé un ami politique pour diriger les efforts de sauvetage des otages, ce qui a conduit, comme on pouvait s’y attendre, à des affrontements importants (et embarrassants) avec les familles des Israéliens retenus captifs par le Hamas – dont beaucoup ont le sentiment que le gouvernement ne fait pas du sauvetage de leurs proches une priorité.

Il est très difficile de dire si tout cela pourrait conduire Netanyahu à perdre son emploi plus tôt que prévu. Il a catégoriquement rejeté l’idée de démissionner lorsqu’on lui a demandé lors de la conférence de presse de lundi, déclarant : « La seule chose pour laquelle je vais démissionner, c’est le Hamas. »

En supposant qu’il respecte cet engagement, il devrait être contraint de se retirer par ses propres alliés politiques. Sa coalition gouvernementale d’avant-guerre était composée de son parti de droite, le Likoud, de la liste d’extrême droite du Sionisme religieux et de deux partis ultra-orthodoxes (Shas et Judaïsme unifié de la Torah). Ensemble, ces partis contrôlent 64 des 120 sièges de la Knesset – ce qui signifie que ses rivaux devraient recruter au moins cinq membres dans leurs rangs pour remporter un vote de censure et déclencher de nouvelles élections.

Dans des circonstances normales, cela serait difficile à imaginer. Mais des rumeurs courent, notamment à la suite de la débâcle de Twitter de dimanche soir, selon lesquelles une campagne de défections pourrait prendre de l’ampleur. Les partis ultra-orthodoxes, dont les positions politiques flexibles sur de nombreuses questions non religieuses leur permettent de rejoindre des gouvernements plus centristes, sont considérés par certains comme les factions de la coalition les plus susceptibles de soutenir une campagne de censure.

« Il y a des ministres et [lawmakers] du [Likud] parti qui se joindrait à une telle initiative. Mais la clé de son succès réside dans les ultra-orthodoxes », a déclaré anonymement un ministre du Likoud. le journal Haaretz. « Les membres du Likoud ne se joindront pas uniquement à la gauche pour renverser Netanyahu ; ils ont besoin qu’un autre parti de la coalition gouvernementale les rejoigne.

Reste à savoir si cela se produira réellement ou non….