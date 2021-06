Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au bord du gouffre après que HUIT partis d’opposition ont formé une coalition pour mettre fin à 12 ans de règne

Le mandat de 12 ans de BENJAMIN Netanyahu en tant que Premier ministre israélien est sur le point de prendre fin après que huit partis d’opposition aient formé une coalition.

L’homme de 71 ans devrait être évincé par un groupe improbable visant à briser une période d’impasse politique sans précédent qui a vu quatre élections en deux ans.

Le développement politique sismique intervient au lendemain d’une guerre de 11 jours entre Israël et la Palestine après que les affrontements à Jérusalem ont déclenché un bombardement éclair qui a tué plus de 250 personnes.

La « coalition du changement » verra le chef du parti Yamina et jusqu’au-boutiste nationaliste Naftali Bennett devenir Premier ministre avant de passer le relais à Yair Lapid, chef du parti centriste Yesh Atid.

Lapid a annoncé le retrait politique ce soir.

Netanyahu a condamné avec défi l’alliance contre lui comme « la fraude du siècle » dimanche dernier, avertissant qu’elle aboutirait à « un gouvernement de gauche dangereux pour l’Etat d’Israël ».

Dans un communiqué, M. Lapid a déclaré avoir informé le président Reuven Rivlin de l’accord.

« Je promets que ce gouvernement travaillera au service de tous les citoyens israéliens, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui ne l’ont pas fait », a-t-il déclaré.

« Il respectera ses opposants et fera tout ce qui est en son pouvoir pour unir et connecter toutes les parties de la société israélienne. »

M. Lapid a déclaré qu’il dirigerait le gouvernement aux côtés de M. Bennett, qu’il remplacerait en tant que Premier ministre le 27 août 2023.

Mais l’accord n’est pas encore scellé.

FIN DE L’ÈRE POLITIQUE

Le nouveau gouvernement ne devrait pas prêter serment dans les 10 prochains jours, période pendant laquelle Netanyahu restera Premier ministre à la tête d’un gouvernement intérimaire.

Il utilisera probablement ce temps pour persuader ses rivaux de faire défection.

Un quart de l’électorat a voté pour son parti Likoud, qui reste le plus grand parti avec 30 des 120 sièges à la Knesset.

Au cours d’un mandat de 12 ans aux plus hautes fonctions, le dirigeant le plus ancien d’Israël a été une figure souvent polarisante dans son pays et à l’étranger.

Cela a été quelques années difficiles pour Netanyahu, dont la gestion du déploiement du vaccin israélien contre le Covid-19 a été saluée dans le monde entier n’a pas suffi à stopper sa chute politique.

Le sentiment qu’il vivait sur du temps emprunté était aggravé par des accusations criminelles pour des faveurs présumées aux magnats des médias et la réception illégale de cigares et de champagne coûteux.

Netanyahu a nié tout acte répréhensible et dit, sans fournir aucune preuve, qu’il est victime d’un profond complot étatique contre lui.

Populairement connu sous son surnom d’enfance, Bibi, Netanyahu est le fils d’un historien et a fréquenté le lycée et l’université aux États-Unis, où son père enseignait.

Jamais perdu pour un morceau, son baryton en plein essor a résonné sur la scène mondiale depuis qu’il a été ambassadeur d’Israël aux Nations Unies de 1984 à 1988.

Entré en politique en Israël en tant que législateur du Likoud, il est devenu chef du parti en 1993 et ​​a exercé son pouvoir pendant des décennies sur la politique israélienne.

Les membres de la coalition Yesh Atid – dirigé par Yair Lapid

Kahol Lavan – dirigé par Benny Gantz

Israël Beiteinu – dirigé par Avigdor Lieberman

Travailliste – dirigé par Merav Michaeli

Yamina – dirigé par Naftali Bennett

Nouvel espoir – dirigé par Gideon Sa’ar

Meretz – dirigé par Nitzan Horowitz

Ra’am – dirigé par Mansour Abbas

Mais la composition diversifiée de l’alliance Lapid-Bennett pourrait la rendre particulièrement instable dans un pays si déchiré par les divisions politiques que les élections « à refaire » sont devenues la norme.

Cela signifie que personne en Israël n’exclut un retour politique de Netanyahu.

Déjà, le ton de ses propos fait écho à son plus proche allié international, l’ancien président américain Donald Trump, lui-même désormais déchu mais toujours fidèle à ses partisans.

Pour les partisans de base de Netanyahu, surnommés les « bibistes », il reste un leader sévère en matière de sécurité et un rempart contre les pressions, même de la part du successeur de Trump, le président Joe Biden, pour toute mesure audacieuse qui pourrait conduire à un État palestinien.

Depuis les bancs de l’opposition, Netanyahu est susceptible de poursuivre avec un message selon lequel la nouvelle coalition sera entravée par ses membres de gauche.

L’offre de pouvoir de Naftali Bennett survient au lendemain d’une guerre de 11 jours entre Israël et la Palestine après que les affrontements à Jérusalem ont déclenché un bombardement éclair qui a tué plus de 250 personnes Crédit : Rex

Des missiles sont vus dans le ciel nocturne tirés vers Israël (à gauche) depuis Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza – les intercepteurs Iron Dome sont vus sur la droite

Des gens inspectent les décombres d’un immeuble résidentiel détruit touché par les frappes aériennes israéliennes Crédit : AP

Les responsables de la santé à Gaza disent que 232 Palestiniens – dont 65 enfants – ont été tués Crédit : AFP

Le conflit dans la région a également blessé plus de 1 900 personnes Crédit : AP