Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu abandonne un élément clé du plan de réforme judiciaire qui a déclenché de nombreuses manifestations | Nouvelles du monde

Le Premier ministre israélien a déclaré qu’il abandonnait l’un des éléments les plus controversés des réformes judiciaires que son gouvernement avait du mal à faire passer depuis son entrée en fonction au début de l’année.

Dans une interview au Wall Street Journal, Benjamin Netanyahou dit que la révision ne serait plus inclure la « clause dérogatoire » controversée ce qui aurait donné au gouvernement le pouvoir d’annuler les décisions des tribunaux du pays avec une majorité simple d’un à la Knesset.

M. Netanyahu a actuellement une majorité de quatre.

Image:

Benjamin Netanyahou





« J’ai rejeté cela », a-t-il déclaré au journal américain, « l’idée d’une clause de dérogation, où le parlement, la Knesset, peut annuler les décisions de la Cour suprême à la majorité simple, je l’ai rejeté, c’est exclu ».

Cela fait écho aux remarques que le Premier ministre avait faites précédemment et suggère qu’il est désormais plus disposé à poursuivre une ligne de conduite plus modérée et finalement plus populaire.

Ce n’est probablement pas non plus une coïncidence s’il a fait l’annonce dans un journal américain compte tenu de la critique de la Maison Blanche de Biden à l’égard des réformes proposées.

Les manifestations hebdomadaires se sont poursuivies tout au long de l’année et entrent maintenant dans leur vingt-sixième semaine, avec d’autres prévues pour ce week-end.

En savoir plus sur Benjamin Netanyahu

Le israélien L’économie a pris un coup dur, avec le shekel en baisse par rapport au dollar, des points d’interrogation sur la cote de crédit du pays et une baisse significative des investissements dans le secteur annoncé de la technologie.

Les sondages personnels de M. Netanyahu ont également chuté.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





6:12

Israël : Pourquoi les gens manifestent-ils ?



Les pourparlers de compromis ont été rompus, sans accord, de sorte que le gouvernement cherche à faire adopter unilatéralement des réformes, bien qu’elles soient susceptibles d’être considérablement édulcorées.

Certains des collègues de la coalition de M. Netanyahu ont réagi avec colère à son annonce.

Le ministre de la Sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, l’a accusé de s’être rendu aux manifestants, et un membre du propre parti de M. Netanyahu a déclaré qu’ils avaient perdu parce que « nous ne savions pas comment gouverner ».

La clause de dérogation était une demande de la coalition des partis ultra-orthodoxes qui ont longtemps été irrités par les décisions de la Haute Cour à leur encontre, notamment sur la question de l’exemption du service militaire.