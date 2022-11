Le Premier ministre israélien appelle à l’unité après la victoire de Netanyahu

JÉRUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien a lancé dimanche un appel à l’unité nationale, quelques jours après sa défaite aux élections nationales par l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, avec le soutien d’un parti ultranationaliste d’extrême droite.

Lors d’une cérémonie commémorative pour le Premier ministre assassiné Yitzhak Rabin, le Premier ministre sortant Yair Lapid a mis en garde contre les profondes divisions qui sévissent dans le pays après la campagne amère, la cinquième élection d’Israël depuis 2019.

Il a semblé viser le sionisme religieux, un parti extrémiste dont les dirigeants ont fait à plusieurs reprises des commentaires anti-arabes et anti-LGBTQ. Le sionisme religieux est devenu le troisième plus grand parti au Parlement et devrait jouer un rôle clé dans le gouvernement de Netanyahu.

“Il n’y a pas de ‘nous et eux’, seulement nous”, a déclaré Lapid dans ses premiers commentaires publics depuis les élections de la semaine dernière. “Une majorité absolue des citoyens de ce pays croient en la primauté du droit, aux valeurs démocratiques et au respect mutuel.”

“L’absolue majorité des Israéliens veulent un judaïsme qui nous unit, pas un judaïsme qui soit un outil politique et certainement pas un judaïsme qui soit une approbation de la violence”, a-t-il ajouté.

Le parti Likud de Netanyahu, ainsi que le sionisme religieux et une paire de partis religieux ultra-orthodoxes, ont remporté une majorité de 64 sièges au Parlement de 120 sièges lors des élections de mardi dernier. Ils devraient constituer une nouvelle majorité gouvernementale dans les semaines à venir.

La coalition sortante de Lapid, un ensemble diversifié de partis qui comprenait le tout premier parti arabe à faire partie d’un gouvernement israélien, n’a remporté que 51 sièges.

L’élection, comme les quatre précédentes, s’est concentrée sur l’aptitude de Netanyahu à gouverner alors qu’il fait face à des accusations de corruption.

Le sionisme religieux a promis de faire passer de nouvelles réformes qui pourraient affaiblir la branche judiciaire d’Israël, accorder l’immunité à Netanyahu et éventuellement faire disparaître les accusations criminelles portées contre lui. Les critiques disent que ce programme porterait un coup dur aux institutions démocratiques d’Israël.

Le sionisme religieux promeut également une ligne dure contre les Palestiniens et la propre minorité palestinienne d’Israël.

« La majorité absolue des citoyens israéliens ne veulent pas laisser la haine dicter leur vie », a déclaré Lapid lors de la cérémonie au cimetière national d’Israël. “Nous devons décider maintenant, en ce moment, où va ce pays.”

Netanyahu n’a pas assisté à la cérémonie. Mais s’exprimant plus tard au Parlement, Netanyahu a déclaré qu’après les élections, “il est temps de sortir des tranchées et de savoir comment travailler ensemble”.

Le chef du sionisme religieux, Bezalel Smotrich, s’est plaint que ses électeurs aient été injustement « diabolisés » parce qu’ils soutenaient le meurtre de Rabin, un acte qu’il a qualifié d’« horrible ».

Le colistier de Smotrich, Itamar Ben-Gvir, a brandi un ornement de capot retiré de la voiture de Rabin des semaines avant l’assassinat. “Au moment même où nous arrivons à cet emblème, nous pouvons arriver à Rabin”, a déclaré à l’époque Ben-Gvir, qui est maintenant candidat à un poste de haut niveau au Cabinet.

Rabin a été tué le 4 novembre 1995 par un extrémiste juif qui s’opposait à ses efforts de paix avec les Palestiniens.

Eleanor Reich, l’Associated Press