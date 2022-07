Le Premier ministre israélien appelle à des relations saoudiennes avant la visite de Biden

JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien a exprimé dimanche l’espoir que son pays établira des relations diplomatiques officielles avec l’Arabie saoudite, quelques jours avant que le président Joe Biden ne se rende dans les deux pays dans le cadre d’un voyage régional.

Israël et l’Arabie saoudite n’ont pas de relations diplomatiques officielles, mais ont partagé des liens de sécurité clandestins sur une inimitié mutuelle de l’Iran, leur rival régional. On pense généralement que le royaume fait partie d’une poignée d’États arabes entretenant des liens ouverts avec Israël.

“Israël tend la main à tous les pays de la région et les appelle à nouer des liens avec nous, à établir des relations avec nous et à changer l’histoire pour nos enfants”, a déclaré le Premier ministre Yair Lapid lors d’une réunion hebdomadaire du Cabinet. Il a déclaré que Biden porterait “un message de paix et d’espoir de notre part” lorsqu’il s’embarquera pour l’Arabie saoudite.

Les liens d’Israël avec les États arabes se sont renforcés depuis la normalisation des relations avec quatre États arabes en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham négociés par les États-Unis. La coopération en matière de défense s’est resserrée depuis que le Pentagone a transféré la coordination avec Israël du Commandement européen américain au Commandement central, ou CENTCOM, l’année dernière. Cette décision a regroupé l’armée israélienne avec celles d’anciens États ennemis, dont l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes qui n’ont pas encore reconnu Israël.

Biden devrait arriver mercredi en Israël pour un voyage de trois jours qui comprendra également des réunions avec des responsables palestiniens en Cisjordanie occupée. De là, il s’envolera directement pour l’Arabie Saoudite.

Dans un article d’opinion publié dimanche dans le Washington Post, Biden a déclaré qu’il visait à rapprocher les deux pays.

“Je serai également le premier président à voler d’Israël à Djeddah, en Arabie saoudite”, a écrit Biden. “Ce voyage sera également un petit symbole des relations naissantes et des étapes vers la normalisation entre Israël et le monde arabe, que mon administration s’efforce d’approfondir et d’étendre.”

Des liens formels avec l’Arabie saoudite seraient un coup diplomatique majeur pour Israël. Le royaume a été publiquement réticent à reconnaître la coopération avec Israël. Le roi Salmane d’Arabie saoudite est un partisan de longue date des Palestiniens et de leur désir d’établir un État indépendant en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Israël a capturé les trois zones en 1967, bien qu’il ait retiré ses forces et ses colons de Gaza en 2005.

Le royaume a longtemps conditionné l’établissement de relations diplomatiques complètes avec Israël à une solution à deux États au conflit qui dure depuis des décennies avec les Palestiniens. Israël et les Palestiniens n’ont pas tenu de négociations de fond depuis plus d’une décennie.

Mais ces dernières années ont vu des signes d’un changement d’attitude. L’Arabie saoudite a autorisé les vols entre Israël et les États du Golfe à traverser son espace aérien. En 2020, le Premier ministre israélien de l’époque, Benjamin Netanyahu, se serait rendu en Arabie saoudite pour une rencontre avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, et la semaine dernière, plusieurs journalistes de la défense israélienne se sont rendus dans le royaume et ont publié des reportages sur leur accueil.

