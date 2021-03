Le New York Times

Les États-Unis prennent des dizaines de millions de doses de vaccins dont le monde a besoin

WASHINGTON – Des dizaines de millions de doses du vaccin contre le coronavirus fabriqué par la société anglo-suédoise AstraZeneca restent les bras croisés dans les installations de fabrication américaines, en attendant les résultats de son essai clinique américain tandis que les pays qui ont autorisé son utilisation demandent l’accès. Le sort de ces doses de vaccin AstraZeneca fait l’objet d’un débat intense entre la Maison Blanche et les responsables fédéraux de la santé, certains affirmant que l’administration devrait les laisser partir à l’étranger là où ils sont désespérément nécessaires, tandis que d’autres ne sont pas prêts à les abandonner, selon hauts fonctionnaires de l’administration. AstraZeneca est impliqué dans ces conversations. «Nous comprenons que d'autres gouvernements ont peut-être contacté le gouvernement américain au sujet du don de doses d'AstraZeneca, et nous avons demandé au gouvernement américain de réfléchir attentivement à ces demandes», a déclaré Gonzalo Viña , porte-parole d'AstraZeneca. Environ 30 millions de doses sont actuellement embouteillées dans l'installation d'AstraZeneca à West Chester, Ohio, qui gère le «remplissage-finition», la phase finale du processus de fabrication, au cours de laquelle le vaccin est placé dans des flacons, a déclaré un responsable connaissant le stock. Emergent BioSolutions, une société du Maryland à laquelle AstraZeneca a contracté pour fabriquer son vaccin aux États-Unis, a également produit suffisamment de vaccin à Baltimore pour des dizaines de millions de doses supplémentaires une fois qu'il a été rempli dans des flacons et emballé, a déclaré le responsable. Mais bien que le vaccin d’AstraZeneca soit déjà autorisé dans plus de 70 pays, selon un porte-parole de la société, son essai clinique américain n’a pas encore rendu compte de résultats et la société n’a pas demandé à la Food and Drug Administration une autorisation d’utilisation d’urgence. AstraZeneca a demandé à l’administration Biden de la laisser prêter des doses américaines à l’Union européenne, où elle n’a pas respecté ses engagements d’approvisionnement initiaux et où la campagne de vaccination a mal trébuché. L’administration, pour l’instant, a rejeté la demande, a déclaré un responsable. Certains responsables fédéraux ont poussé la Maison Blanche à prendre une décision dans les prochaines semaines. Les responsables ont discuté de l’envoi de doses à l’Union européenne, à la Grande-Bretagne et au Brésil, tous durement touchés par l’aggravation de la crise des coronavirus. «Si ces actions de don devaient se poursuivre, nous demanderions des conseils au gouvernement américain sur le remplacement des doses à utiliser aux États-Unis», a déclaré Viña. La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire. L’hésitation de l’administration est au moins en partie liée à des incertitudes sur l’approvisionnement en vaccins avant un repère de fin mai fixé par le président Joe Biden – lorsqu’il a promis suffisamment de doses de vaccin pour couvrir chaque adulte aux États-Unis. La production de vaccins est notoirement complexe et délicate, et des problèmes tels que la croissance de moisissures peuvent interrompre la progression d’une plante. En mai dernier, l’administration Trump a promis jusqu’à 1,2 milliard de dollars à AstraZeneca pour financer le développement et la fabrication de son vaccin, qu’elle a développé avec l’Université d’Oxford, et pour fournir aux États-Unis 300 millions de doses s’il s’avère efficace. L’année dernière, les responsables fédéraux et les experts en santé publique ont considéré le vaccin, qui est moins cher et plus facile à stocker pendant de longues périodes que certains autres vaccins, comme étant le plus susceptible d’être parmi les premiers à recevoir une autorisation. Cela ne s’est jamais produit, en partie à cause d’un modèle de maladresses de communication d’AstraZeneca qui ont affaibli la relation de l’entreprise avec les régulateurs américains et ralenti le développement du vaccin. L’automne dernier, l’essai d’AstraZeneca aux États-Unis – le même qui rapportera bientôt les résultats – a été fondé pendant près de sept semaines car la société a tardé à fournir à la FDA la preuve que le vaccin n’avait pas causé d’effets secondaires neurologiques graves chez deux volontaires. L’entreprise est maintenant aux prises avec une autre peur de la sécurité. Agissant par précaution, les autorités sanitaires du Danemark, de Norvège et d’Islande ont suspendu jeudi l’utilisation du vaccin AstraZeneca après plusieurs rapports à travers le continent de caillots sanguins sévères. Un responsable européen et la société ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de lien de causalité. Dans la grande majorité des cas, l’apparition de telles conditions médicales n’a rien à voir avec le vaccin. On s’attend à ce qu’un certain pourcentage de personnes tombent malades par hasard après avoir été vaccinées, comme cela se produirait dans n’importe quel groupe de personnes. AstraZeneca a également rencontré d’autres problèmes lors du déploiement de son vaccin. Le manque d’approvisionnement a alimenté les tensions avec les responsables européens. Certaines personnes en Allemagne et dans d’autres pays ont hésité à prendre le vaccin, de peur qu’il ne soit de deuxième classe en raison de son efficacité globale inférieure dans les essais cliniques par rapport au vaccin de Pfizer. L’Afrique du Sud a mis fin le mois dernier à son intention d’introduire le vaccin après qu’un petit essai clinique a révélé que le vaccin ne semblait pas protéger contre une maladie légère à modérée causée par une variante de coronavirus inquiétante vue pour la première fois là-bas. Aux États-Unis, la décision de l’administration Biden de commander davantage de trois vaccins autorisés par la FDA a encore écarté le candidat d’AstraZeneca. Les États-Unis ne peuvent avoir besoin des doses d’AstraZeneca que brièvement, voire jamais, si elles sont autorisées pour une utilisation d’urgence. « Si nous avons un excédent, nous allons le partager avec le reste du monde », a déclaré Biden aux journalistes mercredi, parlant de manière générale de l’approvisionnement en vaccins aux États-Unis. «Nous allons commencer par nous assurer que les Américains sont pris en charge en premier.» Johnson & Johnson, qui a une autorisation pour son vaccin aux États-Unis mais qui a pris du retard sur ses objectifs de production aux États-Unis et en Europe, a récemment demandé aux États-Unis de prêter 10 millions de doses à l’Union européenne, mais l’administration Biden a également nié cette demande, selon des responsables américains et européens. L’Union européenne a fait l’objet de critiques féroces pour le «nationalisme vaccinal» et le protectionnisme, qui se sont intensifiés la semaine dernière lorsque l’Italie a bloqué une petite expédition de doses vers l’Australie, intensifiant un bras de fer pour les vaccins indispensables. Pourtant, l’Union européenne a exporté 34 millions de doses de vaccins contre le coronavirus au cours des dernières semaines vers des dizaines de pays, alors même qu’elle faisait face à des pénuries dans son pays. Alors que les frustrations mijotent, certains responsables européens accusent les États-Unis. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que les États-Unis, ainsi que la Grande-Bretagne, «ont imposé une interdiction pure et simple de l’exportation de vaccins ou de composants de vaccins produits sur leur territoire. Interrogé jeudi sur l’approvisionnement américain en vaccin AstraZeneca, Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré aux journalistes que les fabricants de vaccins étaient libres d’exporter leurs produits fabriqués aux États-Unis tout en respectant les termes de leurs contrats avec le gouvernement. Étant donné que le vaccin d’AstraZeneca a été produit avec l’aide de la loi sur la production de défense, Biden doit approuver les expéditions de doses à l’étranger. Une telle décision pourrait avoir d’énormes répercussions politiques négatives tant que les Américains réclament encore des coups. AstraZeneca est également susceptible de vouloir une protection en matière de responsabilité pour les doses expédiées à l’étranger, comme elle le ferait aux États-Unis si le vaccin était autorisé. Entre-temps, les régulateurs aux États-Unis attendaient de nouvelles données AstraZeneca, attendues dans les prochaines semaines, issues d’un essai de phase 3 qui a recruté 32 000 participants pour la plupart aux États-Unis. AstraZeneca n’est pas susceptible de rapporter les résultats d’un premier examen de ses données comme l’ont fait d’autres fabricants de vaccins. Il attendra plutôt des résultats plus significatifs statistiquement après que les participants à l’essai auront été surveillés plus longtemps pour les effets secondaires et que davantage de personnes dans les groupes vaccin et placebo pourraient être tombées malades, ont déclaré des responsables fédéraux. Les experts estiment qu’il est peu probable que le vaccin ait un taux d’efficacité plus élevé que le vaccin de Johnson & Johnson, qui utilise une technologie similaire et ne nécessite qu’une seule dose. Le potentiel de ces résultats signifie que le vaccin d’AstraZeneca pourrait ne pas avoir un avantage évident aux États-Unis par rapport aux vaccins actuellement autorisés. Le vaccin de Johnson & Johnson est facile à distribuer et protège contre les maladies graves et les hospitalisations. Les vaccins à deux doses fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, qui utilisent une technologie différente, ont des taux d’efficacité d’environ 95%. Les responsables fédéraux ont également souligné lors des discussions que le vaccin d’AstraZeneca ne devrait pas être stocké indéfiniment dans l’Ohio ou dans le Maryland car il a, comme tous les vaccins, une durée de conservation limitée. Le vaccin peut être conservé à la température du réfrigérateur pendant six mois, et certains pays administrent les deux doses espacées de trois mois maximum, ce qui augmente le risque que les doses se détériorent si elles restent trop longtemps. Biden prend des mesures pour accélérer la production de vaccins, et l’administration pourrait avoir plus d’un milliard de doses disponibles d’ici la fin de cette année, la plupart étant prêtes d’ici l’été. C’est bien plus que ce qui est nécessaire pour vacciner les quelque 260 millions d’adultes aux États-Unis ou même l’ensemble de la population, une fois que les enfants et les adolescents seront éligibles aux vaccins. Plus récemment, l’administration s’est concentrée sur le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson, négociant un accord pour que le géant pharmaceutique Merck fabrique et embouteille le vaccin et annonce des plans pour obtenir 100 millions de doses supplémentaires. Avant l’annonce de l’accord avec Merck, les responsables de l’administration ont discuté de la question de savoir si Johnson & Johnson devait reprendre l’espace de fabrication d’AstraZeneca à Baltimore, que la société partage avec Johnson & Johnson. Le processus d'arrêt de la production de vaccins prend des semaines. Et comme AstraZeneca a un contrat avec Emergent, le fabricant du Maryland, une intervention de la Maison Blanche serait difficile. L'idée a été abandonnée une fois le partenariat Merck scellé. L'administration dit qu'elle augmente l'offre pour éventuellement vacciner les enfants et éventuellement pour faire des doses de rappel ou pour se prémunir contre les variantes émergentes qui pourraient échapper à la protection conférée par certains vaccins. Mais en privé, deux hauts responsables de l'administration ont déclaré qu'en aidant Johnson & Johnson à passer à l'échelle de l'accord Merck, la Maison Blanche préparait le terrain pour que l'entreprise rende éventuellement son vaccin disponible à l'étranger.