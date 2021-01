Le Premier ministre irlandais a présenté des excuses au nom de l’État à la suite d’une enquête sur les foyers maternels et infantiles du pays, qui a révélé un «niveau effroyable de mortalité infantile» dans les institutions.

S’adressant aux législateurs mercredi, le Premier ministre Micheál Martin a présenté ses excuses au nom de l’État pour la «Tort profond et générationnel» visitées sur les survivants des maisons mère-bébé.

« Je m’excuse pour la honte et la stigmatisation dont ils ont été l’objet et qui, pour certains, restent un fardeau à ce jour ». Dit Martin.

En m’excusant, je tiens à souligner que chacun de vous était dans une institution à cause des torts des autres. Chacun de vous est irréprochable, chacun de vous n’a rien fait de mal et n’a pas à avoir honte. Chacun de vous méritait tellement mieux.

Un rapport de l’enquête officielle, qui durait six ans, a souligné qu’environ 9 000 enfants sont morts dans 18 des institutions à travers l’Irlande, ce qui représente 15% de tous ceux qui sont nés dans les foyers.

Martin a ajouté que le gouvernement donnerait suite au rapport et apporterait les modifications législatives nécessaires pour «Au moins commencer à guérir les blessures qui perdurent.»

Les mères célibataires ont fait face à un «Culture étouffante, oppressive et brutalement misogyne» pendant des décennies, a déclaré mardi le ministre des Enfants du pays, Roderic O’Gorman, lors de la publication du rapport d’enquête.

L’église catholique a également commenté le rapport mardi. L’archevêque Eamon Martin, le plus haut fonctionnaire de l’Église en Irlande, s’est excusé « sans réserve » pour les souffrances des victimes des institutions entre les années 1922 et 1998.

«J’accepte que l’Église faisait clairement partie de cette culture dans laquelle les gens étaient fréquemment stigmatisés, jugés et rejetés», il a dit.

Les foyers pour mères et bébés couverts par l’enquête ont été créés au XXe siècle et gérés par l’église, ainsi que par les autorités locales. Les femmes et les filles tombées enceintes hors mariage, y compris les victimes d’agression sexuelle, y étaient fréquemment envoyées pour accoucher.

De nombreux enfants nés à domicile n’ont pas pu retrouver leur famille en raison des restrictions d’accès aux dossiers. La dernière des institutions a fermé ses portes à la fin des années 90.

