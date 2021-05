Lundi, le radiodiffuseur irlandais RTE a rapporté que le gouvernement de Martin était préoccupé par la rhétorique entourant le protocole de l’Irlande du Nord de l’accord sur le Brexit et une éventuelle tentative de Westminster de s’en débarrasser complètement.

Martin a rencontré vendredi Johnson dans la propriété de campagne du Premier ministre britannique à Chequers pour discuter du protocole, qui ces derniers mois a contribué à des troubles civils dans certaines communautés loyalistes d’Irlande du Nord.

En plus de cela, le principal ministre britannique chargé du protocole, David Frost, a fait valoir dans un article du Daily Mail ce week-end que le protocole pourrait ne pas être durable, tout en appelant l’UE à aider à développer une nouvelle approche.

Interrogé sur les rapports des médias à la suite de la réunion et l’article de Frost, Martin a déclaré lundi lors d’un événement en ligne organisé par l’Institut irlandais des affaires internationales et européennes que ce n’était pas le sien. «Sens immédiat» Londres voulait réécrire entièrement le protocole.

«Nous avons été très clairs – et nous sommes très clairs – qu’il s’agit d’un accord international et que des engagements ont été pris et que les gens y ont souscrit et que cela doit être travaillé». Martin a déclaré en réponse à la question d’un journaliste sur la question.

Le Taoiseach a également décrit le Brexit comme un «Grand pas en arrière», mais ajouté c’est « Maintenant une réalité » et l’Irlande doit faire ce qu’elle peut pour limiter l’ampleur de son « impact négatif. »

Lundi, la BBC a rapporté que le Royaume-Uni avait demandé à l’UE de lui donner plus de temps pour résoudre les problèmes frontaliers en Irlande du Nord et avait proposé de mettre en place un plan en quatre étapes pour les contrôles des produits alimentaires à partir d’octobre.

Après le départ du Royaume-Uni de l’UE à la fin de l’année dernière, le protocole de l’Irlande du Nord est entré en vigueur pour garantir que les contrôles des aliments frais et autres produits étaient effectués à la frontière nord-irlandaise.

Le protocole a également été élaboré pour sauvegarder l’accord de paix du Vendredi saint et pour garantir qu’aucune frontière rigide ne soit érigée entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, qui est toujours dans l’UE.

Cependant, les contrôles stricts ont entraîné des pénuries alimentaires dans certains supermarchés d’Irlande du Nord au début de l’année.

Ils ont également suscité des tensions dans certaines régions unionistes, où les critiques ont fait valoir que le Protocole, avec toutes ses réglementations sur les importations, a effectivement placé une frontière en mer d’Irlande entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

