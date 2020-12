La conversation

Pourquoi devrais-je faire confiance au vaccin contre le coronavirus alors qu’il a été développé si rapidement? Un médecin répond à cela et à d’autres questions des lecteurs

Note de l’éditeur: Avec un effort de vaccination contre le coronavirus en cours, vous pourriez avoir des questions sur ce que cela signifie pour vous et votre famille. Si vous le faites, envoyez-les à The Conversation, et nous trouverons un médecin ou un chercheur pour y répondre. Ici, la Dre Lana Dbeibo, professeure adjointe clinique de médecine à l’École de médecine de l’Université de l’Indiana, répond aux questions des lecteurs sur le vaccin et le système immunitaire affaibli et sur l’opportunité de se faire vacciner si une personne a déjà eu des réactions indésirables à un vaccin. soutiennent l’utilisation des vaccins, mais je m’inquiète des effets secondaires à long terme possibles des nouveaux vaccins. Comment peut-on dire avec certitude qu’il n’y aura pas de conséquences à long terme avec des vaccins qui ont été développés si rapidement? Il y a des raisons pour lesquelles les vaccins ont été développés rapidement: Premièrement, la production a commencé avant la fin des essais cliniques de phase 3. Deuxièmement, il y avait beaucoup d’intérêt pour le bénévolat pour les essais qui ont testé l’efficacité des vaccins, ce qui a accéléré le processus. Les chercheurs attendent souvent plusieurs mois et parfois même des années pour amener les gens à se porter volontaires pour participer aux essais. Enfin, il y avait beaucoup de maladies dans la communauté, ce qui permettait de voir plus rapidement si le vaccin était efficace. Le coronavirus a provoqué des maladies chez des millions de personnes rien qu’aux États-Unis, tandis que les virus Ebola et Zika, bien qu’extrêmement graves, en ont beaucoup moins affecté.Je m’inquiète beaucoup plus des effets à long terme du virus, qui peuvent être très débilitants et commencer bientôt après l’infection. Nous n’avons pas vu de rapports d’effets majeurs du vaccin au cours des derniers mois où il a été étudié; s’il y avait eu des effets majeurs, je crois que nous aurions dû commencer à les voir maintenant. Cela pourrait cependant changer et les scientifiques mettront à jour les recommandations en conséquence.Mon mari a 72 ans et suit un traitement de chimiothérapie pour un cancer métastasé dans ses ganglions lymphatiques. Jusqu’à présent, le traitement montre un rétrécissement des tumeurs et aucune nouvelle propagation. J’ai 73 ans. Dois-je me faire vacciner? Il y a deux problèmes à régler ici. Premièrement, il y a la question de savoir si quelqu’un qui a été vacciné pourrait transmettre la maladie à quelqu’un d’autre. Les données sur la question de savoir si le vaccin limite efficacement la propagation de la maladie sont très limitées, mais nous attendons des études pour répondre à cette question. La deuxième question que vous soulevez concerne les personnes dont le système immunitaire est affaibli et la question de savoir si elles devraient se faire vacciner. Bien que l’efficacité des vaccins COVID-19 n’ait pas été étudiée chez les personnes immunodéprimées, le danger du COVID-19 pour les patients dont le système immunitaire est plus faible comme celui de votre mari est très élevé. Étant donné que le bénéfice peut dépasser le risque, les Centers for Disease Control and Prevention n’ont pas indiqué le fait d’être immunodéprimé comme une contre-indication pour recevoir le vaccin COVID. Veuillez consulter votre médecin pour en discuter. Je souffre de polyarthrite rhumatoïde / psoriasique. Je prends le médicament biologique Actemra et Solu Medrol en perfusion, tous les mois. Je prends également du méthotrexate deux fois par semaine. Le vaccin est-il considéré comme sûr pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli? La réponse à cette question est très similaire à la réponse ci-dessus. Le CDC n’a pas cité le fait d’avoir un système immunitaire affaibli comme une raison de ne pas se faire vacciner, ou ce que nous, les médecins, appelons une contre-indication. Néanmoins, il est important que vous parliez à votre médecin de votre cas particulier. Mon fils de 22 ans a eu une réaction au vaccin ROR alors qu’il avait environ 6 ans. Il a eu de la fièvre pendant plusieurs jours et a développé le PTI trouble de la coagulation dans un délai d’un mois ou deux après avoir reçu le vaccin ROR. Doit-il s’inquiéter de recevoir le vaccin contre le coronavirus? Avoir un type d’allergie autre que l’anaphylaxie, qui est une réaction allergique grave et parfois mortelle, aux vaccins ou aux composants du vaccin COVID n’est pas une contre-indication pour recevoir le vaccin COVID. Toute personne recevant l’un ou l’autre des médicaments ayant reçu une autorisation d’utilisation d’urgence sera surveillée pendant 15 à 30 minutes à la clinique après la dose de vaccin, car des réactions graves se produiront dans les premières minutes suivant l’administration du vaccin. À 7 ou 8 ans, j’ai reçu de l’antitoxine tétanique (sérum de cheval) et j’ai rapidement perdu connaissance pendant environ quatre jours. Par la suite, je me souviens d’avoir eu de l’urticaire à quelques reprises dans l’enfance et de l’asthme léger jusqu’à mes 25 ans environ. Je n’ai plus d’allergies importantes. J’ai subi plusieurs interventions cardiaques, dont une thoracotomie ouverte pour le remplacement de la valve mitrale et aortique bovine en 2010 et une procédure «Watchman». J’ai un stimulateur cardiaque et je prends quotidiennement du métoprolol, du torsémide et de la pénicilline g (après deux épisodes d’endocardite. Également une hémicolectomie pour cancer. Pas de problème avec les vaccins contre la grippe. En général, je me sens mieux qu’au cours des dernières années. Je conduis sans difficulté . Dois-je recevoir le vaccin? Ma réponse ici serait similaire à celle qui a été répondue ci-dessus – avoir une allergie autre que l’anaphylaxie aux vaccins ou aux composants du vaccin COVID n’est pas une contre-indication à recevoir le vaccin COVID. De même, l’asthme ou des allergies saisonnières est pas une contre-indication. Je vous recommanderais de consulter votre médecin pour les détails liés à vos autres problèmes de santé. Et rappelez-vous que les observations scientifiques du vaccin sont en cours. Le CDC, la FDA et d’autres agences gouvernementales informeront le public des changements importants s’ils se produisent . Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’information à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été rédigé par: Lana Dbeibo, Indiana Faculté de médecine de l'université.