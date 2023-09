Le Premier ministre irlandais déclare que l’île est sur la voie de la réunification — RT World News

Leo Varadkar a déclaré que le succès d’une Irlande réunifiée serait jugé par la manière dont elle traiterait les minorités comme celles qui s’identifient comme britanniques.

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a affirmé que la République d’Irlande pourrait être réunifiée avec l’Irlande du Nord de son vivant et a suggéré de s’attaquer aux problèmes culturels qui pourraient découler d’une telle réunification. L’île a été divisée en 1921.

S’adressant jeudi à la chaîne de télévision publique RTE, Varadkar a déclaré que si l’île était réunifiée, un groupe minoritaire d’environ un million de personnes s’identifiant comme britanniques émergerait. L’île est actuellement divisée entre la République indépendante d’Irlande et la province britannique partielle d’Irlande du Nord.

Le dirigeant irlandais a souligné que le succès ultime du pays dépendrait de la manière dont il traiterait ses minorités et que le gouvernement de l’île devrait réfléchir à cette question à l’avenir.

Varadkar a noté que si l’île devait être réunifiée, certains aspects de la culture irlandaise devraient être abordés pour que les minorités britanniques se sentent plus bienvenues. Il a notamment évoqué le problème des ballades républicaines faisant référence à la tristement célèbre Armée républicaine irlandaise (IRA), une organisation paramilitaire qui a utilisé des moyens controversés, notamment le terrorisme, pour lutter pour la libération de l’île de la domination britannique.

« Qu’est-ce qu’une ballade républicaine, une belle chanson à chanter, des mots faciles à apprendre pour certains peuvent être profondément offensants pour d’autres », » Varadkar a déclaré, faisant référence à une performance récente lors d’un grand festival de musique par un groupe appelé The Wolfe Tones qui a provoqué l’indignation car elle comprenait la réponse du public « Ooh, Aah, Up the Ra », des paroles largement associées à l’IRA.

Varadkar a suggéré qu’une Irlande réunifiée devrait peut-être tenir compte des paroles du comédien nord-irlandais Patrick Kielty, dont le père a été assassiné pendant les Troubles – le conflit ethno-nationaliste qui a eu lieu entre unionistes et nationalistes irlandais dans la seconde moitié du 20e siècle.















« Vous ne pouvez pas unifier physiquement l’île et avoir près d’un million de syndicalistes qui rejoignent ce pays sans changer certains meubles pour que ces gens se sentent les bienvenus », a déclaré Kielty lors d’une récente émission. « Je pense que vous pourriez probablement commencer par ne pas chanter, ‘Ooh, aah, peut-être monter le ‘RA’ dans les vestiaires. » suggéra-t-il.

Pendant ce temps, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré à la BBC qu’il n’y avait actuellement aucune base pour une Irlande unie, soulignant que l’Irlande du Nord resterait une partie du Royaume-Uni. « aussi longtemps que son peuple le souhaite. »

« Nous sommes absolument clairs sur le fait qu’il n’y a aucune base permettant de suggérer qu’une majorité d’Irlandais du Nord souhaite se séparer du Royaume-Uni », dit-il, ajoutant que « L’Irlande du Nord, sa population et les générations futures ont un avenir brillant et prospère au Royaume-Uni. »