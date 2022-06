Le Premier ministre irakien se rendra en Arabie saoudite et en Iran pour un nouveau dialogue

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le responsable a déclaré que Mustafa al-Kadhimi devait se rendre à Riyad plus tard dans la journée pour des réunions avec des responsables saoudiens. Il se rendra ensuite à Téhéran dimanche.

La visite d’Al-Kadhimi vise à ouvrir de nouvelles voies qui réactiveraient le dialogue médiatisé par Bagdad entre l’Arabie saoudite et l’Iran, selon le responsable, qui est au courant de la voie du dialogue Iran-Arabie saoudite. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à divulguer l’information à la presse.

Les pourparlers visant à désamorcer les tensions de plusieurs années entre les ennemis régionaux ont commencé tranquillement dans la capitale irakienne en 2021 alors que l’Arabie saoudite cherchait un moyen de mettre fin à sa guerre désastreuse contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen. Le conflit a engendré l’une des pires catastrophes humanitaires au monde et a fait pleuvoir des bombes de drones rebelles et des missiles sur les aéroports et les installations pétrolières saoudiennes.