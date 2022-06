Le Premier ministre irakien par intérim en Iran pour relancer les pourparlers avec les Saoudiens

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’Iran, le plus grand pays musulman chiite au monde, et l’Arabie saoudite, puissance sunnite, ont rompu leurs relations diplomatiques en 2016 après que l’Arabie saoudite a exécuté l’éminent religieux chiite Nimr al-Nimr. Des Iraniens en colère qui protestaient contre l’exécution ont pris d’assaut deux missions diplomatiques saoudiennes en Iran, alimentant des années d’animosité entre les nations.

Les pourparlers entre l’Arabie saoudite et l’Iran visant à désamorcer les tensions de plusieurs années entre les ennemis régionaux ont commencé tranquillement dans la capitale irakienne en 2021. L’Arabie saoudite a cherché un moyen de mettre fin à sa guerre désastreuse contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen. Le conflit a engendré l’une des pires catastrophes humanitaires au monde et a fait pleuvoir des bombes de drones rebelles et des missiles sur les aéroports et les installations pétrolières saoudiennes.