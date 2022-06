Le Premier ministre irakien par intérim en Iran pour relancer les pourparlers avec les Saoudiens

Téhéran, Iran (AP) – Le Premier ministre intérimaire irakien Mustafa al-Kadhimi est arrivé dimanche en Iran, a rapporté la télévision d’État, lors d’une visite visant à réactiver les pourparlers médiés par Bagdad entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

Le président iranien Ebrahim Raisi a officiellement reçu Al-Kadhimi, qui devait également rencontrer d’autres responsables à Téhéran, selon le rapport. Il a été le premier dirigeant étranger à se rendre en Iran après l’arrivée au pouvoir de Raisi en août.

Le bureau d’Al-Kadhimi a déclaré samedi qu’il était arrivé dans la ville saoudienne de Djeddah pour une visite officielle afin de rencontrer des responsables saoudiens. Il s’agissait de sa deuxième visite en Arabie saoudite depuis qu’il a pris le poste de Premier ministre en mai 2020.

L’Iran, le plus grand pays musulman chiite au monde, et l’Arabie saoudite, puissance sunnite, ont rompu leurs relations diplomatiques en 2016 après que l’Arabie saoudite a exécuté l’éminent religieux chiite Nimr al-Nimr. Des Iraniens en colère qui protestaient contre l’exécution ont pris d’assaut deux missions diplomatiques saoudiennes en Iran, alimentant des années d’animosité entre les nations.

Les pourparlers entre l’Arabie saoudite et l’Iran visant à désamorcer les tensions de plusieurs années entre les ennemis régionaux ont commencé tranquillement dans la capitale irakienne en 2021. L’Arabie saoudite a cherché un moyen de mettre fin à sa guerre désastreuse contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen. Le conflit a engendré l’une des pires catastrophes humanitaires au monde et a fait pleuvoir des bombes de drones rebelles et des missiles sur les aéroports et les installations pétrolières saoudiennes.

Outre le Yémen, l’Iran et l’Arabie saoudite soutiennent des parties opposées dans les conflits en Syrie, en Irak et ailleurs au Moyen-Orient. L’Irak borde à la fois l’Iran et l’Arabie saoudite et est souvent pris au milieu des guerres par procuration des deux nations.

Un cinquième et dernier cycle de pourparlers a eu lieu à Bagdad en avril avant d’être à nouveau suspendu en raison de la montée des tensions au Moyen-Orient.

Al-Kadhimi a souligné qu’il souhaitait des relations équilibrées avec les deux voisins. L’amélioration des relations avec l’Arabie saoudite était une politique clé de son administration lorsqu’il a pris ses fonctions.

The Associated Press