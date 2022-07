Le Premier ministre irakien fera pression pour un dialogue régional au sommet du Moyen-Orient

JEDDAH, Arabie saoudite (AP) – Le Premier ministre irakien par intérim, dont le pays est embourbé dans une crise politique, a déclaré qu’il était dans l’intérêt de l’Irak de continuer à faire pression pour un rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite afin d’apaiser les tensions régionales.

S’adressant à l’Associated Press vendredi soir, Mustafa al-Kadhimi a déclaré que l’Irak avait l’intention de maintenir son rôle d’accueil des pourparlers entre les deux voisins du Moyen-Orient dont la rivalité s’est souvent jouée en Irak, conduisant à une paralysie perpétuelle.

“L’Irak a contribué au rapprochement saoudo-iranien, et plusieurs sessions tenues ont été réussies et fructueuses, et un grand rapprochement a eu lieu”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que l’Irak continuera d’encourager le dialogue entre les deux parties.

Al-Kadhimi s’est entretenu avec l’AP lors du vol vers la ville portuaire de Djeddah, en Arabie saoudite, où le président américain Joe Biden devait rencontrer les chefs d’État de six pays arabes du Golfe, ainsi que l’Égypte, la Jordanie et l’Irak.

Lors d’une réunion bilatérale avec Biden samedi, al-Kadhimi a parlé de la “relation stratégique et amicale” entre les États-Unis et l’Irak, et il a remercié les États-Unis pour leur soutien à la lutte contre les groupes terroristes.

Biden a déclaré qu’il voulait soutenir la démocratie irakienne.

“Je veux que la presse et vous sachiez que nous voulons être utiles autant que possible pour ce faire”, a-t-il déclaré.

L’Irak a les liens les plus profonds et les plus forts avec l’Iran de tous les pays arabes. La présence de l’Irak à la réunion reflète les efforts saoudiens – soutenus par les États-Unis – pour rapprocher l’Irak des positions arabes et du soi-disant repli arabe. L’Irak a accueilli environ cinq séries de pourparlers directs entre des responsables saoudiens et iraniens depuis que Biden a pris ses fonctions, bien que les pourparlers aient produit peu de résultats.

« Nous avons vu des réactions positives au rôle joué par l’Irak par les côtés iranien et saoudien et aussi au niveau des dirigeants régionaux et internationaux », a déclaré al-Kadhimi.

L’Irak est sans gouvernement depuis les élections nationales d’octobre. Le puissant religieux chiite Muqtada al-Sadr, qui a remporté le plus de sièges, s’est retiré de la formation gouvernementale le mois dernier, après huit mois d’impasse et de manœuvres avec des factions chiites rivales soutenues par l’Iran. Conformément à ses ordres, les membres de son bloc parlementaire ont démissionné.

Si la crise politique se prolonge jusqu’en août, ce sera la plus longue période sans gouvernement en Irak depuis les élections.

Interrogé sur la normalisation des liens entre Israël et les États arabes du Golfe, al-Kadhimi a déclaré que cela n’impliquait pas l’Irak et qu’il n’exprimerait pas d’opinion.

“L’Irak croit au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et de non-ingérence des autres dans ses affaires”, a-t-il déclaré. Chaque pays a sa propre politique, a-t-il dit, ajoutant que le sommet de samedi à Djeddah n’était pas concerné par cette question.

Lors de sa rencontre privée avec Biden samedi, al-Kadhimi a déclaré qu’il soulignerait l’intérêt de l’Irak à poursuivre la coopération politique, économique et sécuritaire entre l’Irak et les États-Unis dans le cadre de l’accord stratégique signé entre les deux pays.

Lors du sommet, il a déclaré que l’Irak abordera plusieurs dossiers liés au renforcement de la paix et de la sécurité dans la région ainsi qu’à la coopération économique entre les pays du Moyen-Orient. Parmi les idées que l’Irak a proposées figure la création d’une Banque de développement du Moyen-Orient, qui, selon al-Kadhimi, contribuerait à établir un terrain d’entente pour la coopération économique et le financement de grands projets, en particulier dans les infrastructures.

Qassim Abdul-zahra, The Associated Press