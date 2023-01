Le Premier ministre irakien défend la présence des troupes américaines, dit qu’elle est nécessaire pour combattre l’EIIS

Le Premier ministre irakien Mohammed al-Sudani a déclaré qu’il soutenait une présence indéfinie de troupes américaines dans le pays pour combattre l’EI, le mettant en désaccord avec ses partisans et les responsables soutenus par l’Iran.

Dans une récente interview avec le Wall Street Journal, Sudani a déclaré que les contingents de troupes américaines et de l’OTAN étaient nécessaires pour former et aider les unités irakiennes à contrer l’EI, mais qu’ils restaient généralement hors de combat.

“A l’intérieur de l’Irak, nous n’avons pas besoin de forces de combat”, a déclaré Sudani. “S’il y a une menace pour l’Irak, c’est la pénétration de [ISIS] des cellules à travers la Syrie.”

L’armée américaine et ses forces partenaires en Irak et en Syrie ont poursuivi leur combat pour dégrader l’EI en 2022, menant des centaines d’opérations qui ont tué ou capturé plus de 1 000 combattants de l’EI. ‘

Les forces américaines et partenaires ont mené 313 opérations au total contre l’Etat islamique en Irak et en Syrie en 2022, a déclaré le Commandement central des États-Unis (CENTCOM), 108 de ces opérations étant menées en Syrie et 191 en Irak. Les opérations ont abouti à la détention de 374 combattants de l’Etat islamique au total, 215 en Syrie et 159 en Irak. Au total, au moins 686 combattants ont également été tués en 2022, 466 en Syrie et au moins 159 en Syrie.

Il y a actuellement environ 2 000 soldats américains en Irak et une autre force d’entraînement multinationale sous le commandement de l’OTAN. Environ 900 soldats américains sont stationnés en Syrie.

Soudani a dit Le journal il souhaite que l’Irak entretienne avec les États-Unis des relations comparables à celles dont jouissent l’Arabie saoudite et les autres producteurs de pétrole et de gaz du golfe Persique.

“Nous nous efforçons d’y parvenir”, a-t-il déclaré. “Je ne vois pas cela comme une chose impossible, de voir l’Irak avoir de bonnes relations avec l’Iran et les États-Unis”

Sudani a déclaré qu’il prévoyait d’envoyer une délégation de haut niveau à Washington pour des entretiens avec des responsables américains dans le courant du mois prochain. Aides a déclaré qu’ils espéraient que cette décision ouvrirait la voie à une future réunion avec le président Biden.

