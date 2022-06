Le Premier ministre indien visite les Émirats arabes unis, montrant des liens profonds

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré mardi le président émirati Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan lors d’une visite aux Émirats arabes unis, mettant en évidence les liens profonds entre les principaux partenaires commerciaux.

Depuis la capitale riche en pétrole d’Abu Dhabi, Modi a présenté ses condoléances à l’occasion du décès du défunt président Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Il a félicité Cheikh Mohammed pour son élévation au pouvoir après près d’une décennie en tant que chef de facto, a rapporté l’agence de presse officielle WAM des Émirats arabes unis, sans donner plus de détails sur les discussions qui, selon elle, visaient à “faire avancer les relations bilatérales”.

Modi s’est envolé pour le cheikh depuis le sommet du Groupe des 7 en Allemagne et devait partir plus tard mardi.

Les deux pays sont devenus mutuellement dépendants au fil des années. Pour l’Inde, l’État arabe du Golfe est une source importante de pétrole et sa troisième destination d’exportation après les États-Unis et la Chine, avec des exportations atteignant près de 16 milliards de dollars pour 2020-21. Les exportations indiennes de blé et d’autres produits alimentaires sont particulièrement importantes pour cette nation désertique aride.

Les Émirats arabes unis abritent également plus de 3 millions d’Indiens qui envoient chaque année des milliards de dollars en envois de fonds, soit plus que sa population locale d’un million d’Émiratis. Les travailleurs expatriés contribuent à alimenter l’économie de la fédération, en fournissant des services allant de la conduite de taxi et de la garde d’enfants aux technologies de l’information et à la construction.

Lors de leur rencontre, Cheikh Mohammed a salué les contributions de la communauté indienne au développement des Émirats arabes unis.

Plus tôt cette année, les deux pays ont signé un accord de libre-échange qui devrait doubler à peu près le commerce bilatéral non pétrolier à 100 milliards de dollars d’ici cinq ans. L’Inde est déjà le deuxième partenaire commercial des EAU.

L’accord vise à ajouter 8,9 milliards de dollars au produit intérieur brut des Émirats arabes unis et à augmenter ses exportations de 1,5 % au cours de la prochaine décennie, selon des responsables émiratis.

The Associated Press