Le Premier ministre indien visite les Émirats arabes unis, montrant des liens profonds

Modi s’est envolé pour le cheikh depuis le sommet du Groupe des 7 en Allemagne et devait partir plus tard mardi.

Les deux pays sont devenus mutuellement dépendants au fil des années. Pour l’Inde, l’État arabe du Golfe est une source importante de pétrole et sa troisième destination d’exportation après les États-Unis et la Chine, avec des exportations atteignant près de 16 milliards de dollars pour 2020-21. Les exportations indiennes de blé et d’autres produits alimentaires sont particulièrement importantes pour cette nation désertique aride.

Les Émirats arabes unis abritent également plus de 3 millions d’Indiens qui envoient chaque année des milliards de dollars en envois de fonds, soit plus que sa population locale d’un million d’Émiratis. Les travailleurs expatriés contribuent à alimenter l’économie de la fédération, en fournissant des services allant de la conduite de taxi et de la garde d’enfants aux technologies de l’information et à la construction.