Le Premier ministre indien Narendra Modi se rend sur les lieux d’un accident de train qui a tué plus de 280 personnes – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

Bhubaneswar, Inde (CNN) — Le Premier ministre indien Narendra Modi devait inaugurer samedi un nouveau train à grande vitesse, le Vande Bharat Express, dans le cadre de l’investissement massif de son gouvernement dans la modernisation du vaste réseau ferroviaire et d’autres infrastructures du pays.

Mais, au lieu de cela, il s’est rendu sur le site de l’un des pires accidents ferroviaires de l’histoire du pays pour partager ses condoléances.

Plus de 280 personnes ont été tuées et plus de 1 100 blessées vendredi dans un accident impliquant deux trains de voyageurs et un train de marchandises dans l’est de l’État d’Odisha, ont indiqué des responsables.

L’accident mortel dans la ville de Balasore s’est répercuté dans toute l’Inde, désormais la nation la plus peuplée du monde, renouvelant les appels aux autorités pour qu’elles affrontent les problèmes de sécurité dans un système ferroviaire qui transporte plus de 13 millions de passagers chaque jour. Alors que le gouvernement a récemment investi des millions dans la modernisation du système, des années de négligence ont laissé des traces se détériorer.

La cause de l’accident de vendredi reste incertaine, mais de hauts responsables des chemins de fer de l’État ont déclaré à CNN qu’il était soupçonné d’avoir été causé par une défaillance de la signalisation routière.

Les responsables ont déclaré que le Shalimar-Chennai Coromandel Express est entré sur une voie où un train transportant des marchandises a été arrêté et a percuté celle-ci, poussant plusieurs autocars sur la voie opposée. Un autre train – le Howrah Express voyageant de Yesvantpur à Howrah – a heurté les wagons à grande vitesse et a déraillé.

Un surintendant de gare dans l’État d’Odisha a expliqué samedi qu’une panne de signalisation peut survenir soit en raison d’un dysfonctionnement technique, soit en raison d’une erreur humaine, car les feux de circulation sont souvent gérés par du personnel dans chaque gare.

Une « enquête de haut niveau » a été ordonnée sur la collision pour comprendre ce qui a causé l’accident, a déclaré samedi aux journalistes Ashwini Vaishnaw, le ministre des Chemins de fer.

« Nous ne pouvons pas ramener ceux que nous avons perdus mais le gouvernement est avec eux (les familles) dans leur deuil. Cet incident est très grave pour le gouvernement… Quiconque est reconnu coupable sera sévèrement puni », a déclaré Modi, ajoutant que le gouvernement « ne négligerait aucun effort ».

Alors que le soleil se levait samedi, les sauveteurs se sont précipités sur l’enchevêtrement d’épaves et ont renversé des wagons de train dans une recherche désespérée de survivants. Les passagers ont rejoint les premiers intervenants dans le but de libérer les personnes piégées. Les responsables ont déclaré que le nombre de morts était soupçonné d’augmenter encore, car de nombreux passagers seraient coincés sous des wagons de train.

Les autorités locales ont déclaré ce soir-là que les recherches s’étaient arrêtées mais qu’elles reprendraient dimanche.

« C’est toujours en cours. Nous devons soulever l’épave et voir ce qu’il y a en dessous… Une grue est arrivée, nous allons remonter les wagons un par un mais nous n’avons pas beaucoup d’espoir de trouver des survivants », a déclaré le chef des pompiers d’Odisha, Sudhanshu Sarangi, à la chaîne d’information locale. NDTV.

« Nous n’avons jamais vu autant de cadavres auparavant. C’est triste, mais nous essayons.

Le gouvernement de l’État, qui compte environ 44 millions d’habitants, a déclaré samedi un jour de deuil.

Des séquences vidéo et des photographies du site de l’accident près de la gare de Bahanaga Bazar ont montré des scènes de chaos et de désespoir. Des dizaines de cadavres ont pu être vus gisant à côté de wagons de train mutilés, tandis que des policiers et des survivants se tenaient à proximité. Les effets personnels des passagers ont été éparpillés à l’intérieur des voitures, leurs vitres brisées, renversant des débris de verre et de métal sur les sols. Des wagons de train ont été mis en pièces.

L’un des passagers assis dans l’avant-dernier autocar, Anshuman Purohi, a déclaré à CNN qu’il avait ressenti une « forte secousse » avant que le train ne s’arrête. Lorsqu’il ouvrit la porte, il put voir le reste du train sortir des rails dans un fossé.

« Pendant que nous marchions, tout ce que nous pouvions ici était un énorme gémissement de cris humains. Des gens ensanglantés, courant vers notre entraîneur pour obtenir de l’aide et de l’eau », a-t-il dit, ajoutant qu’il ne pouvait voir qu’une fraction de la destruction.

« Ce n’était qu’une partie de l’accident global. Nous ne pouvions pas voir le devant. Les entraîneurs étaient les uns sur les autres. Des autocars au sommet du wagon… Des gens jetés hors des trains à plusieurs mètres de là.

Rohit Raj, un survivant de 19 ans, a déclaré à CNN : « Je dormais quand tout à coup, j’ai entendu un grand bruit. Il y avait de la fumée partout, on ne voyait pas. Tout le monde criait, tout le monde était sous le choc.

« Les gens essayaient de courir et de s’échapper du train. L’entraîneur devant moi a été gravement mutilé. Les gens étaient mal piégés. J’ai vu des gens entassés les uns sur les autres. Mon entraîneur a déraillé, mais heureusement j’ai réussi à m’échapper.

Un autre survivant qui n’a pas partagé son nom a déclaré à la télévision locale qu’il s’était endormi et qu’il s’était réveillé en sursaut lorsque le train a déraillé, provoquant la chute d’une quinzaine de personnes sur lui.

« J’étais au bas de la pile. Ma main est blessée, ça me fait très mal, et aussi la nuque », a-t-il déclaré. « Quand je suis sorti du train, j’ai vu que quelqu’un avait perdu sa main, quelqu’un avait perdu son membre, le visage de quelqu’un était défiguré. »

S’adressant aux journalistes samedi, Narendra Singh Bundela, inspecteur général des opérations de la National Disaster Response Force (NDRP), a déclaré que des équipes avaient secouru des passagers retrouvés vivants sur le site, mais que de nombreux corps restaient coincés sous les wagons déraillés.

« Les voitures sont très lourdes et il a été difficile de les retirer et d’identifier les corps », a déclaré Bundela, ajoutant que 17 voitures ont déraillé et sont gravement endommagées.

« Il s’agit d’un incident grave et le gouvernement a ordonné une enquête », a-t-il déclaré. « Ce siècle pour l’Inde, autant que je sache, c’est l’un des accidents (les plus) graves. »

Le vaste réseau ferroviaire indien, l’un des plus vastes au monde, a été construit il y a plus de 160 ans sous la domination coloniale britannique. Aujourd’hui, le réseau fait circuler environ 11 000 trains chaque jour sur 67 000 miles de voies. Il souffre d’infrastructures vieillissantes et d’un mauvais entretien, facteurs souvent cités dans les accidents.

En 2005, au moins 102 personnes sont mortes lorsqu’un train de voyageurs a déraillé dans l’État méridional de l’Andhra Pradesh alors qu’il tentait de traverser des voies emportées par une inondation. En 2011, des dizaines de personnes ont été tuées lorsqu’un train a dérapé dans l’État de l’Uttar Pradesh, dans le nord du pays.

Le bilan de l’accident de vendredi a déjà dépassé celui d’un autre incident tristement célèbre en 2016, lorsque plus de 140 personnes ont été tuées dans un déraillement dans l’État du nord de l’Uttar Pradesh. La même année, Modi a annoncé d’énormes investissements dans le système ferroviaire indien visant à améliorer la sécurité et la connectivité.

En 2021, plus de 16 000 personnes ont été tuées dans près de 18 000 accidents ferroviaires à travers le pays. Selon le National Crime Records, la plupart des accidents ferroviaires – 67,7 % – étaient dus à des chutes de trains et à des collisions entre des trains et des personnes sur la voie.

Le dernier crash survient alors que l’Inde procède à une refonte majeure de son infrastructure, le pays investissant des millions pour moderniser les liaisons de transport.

En février, Modi a inauguré le premier tronçon d’une autoroute de 1 386 kilomètres (861 milles) reliant la capitale New Delhi au centre financier de Mumbai. La construction est également en cours pour le Western Dedicated Freight Corridor, qui vise à décongestionner le réseau ferroviaire indien. Plus tard cette année, le pays ouvrira le pont Chenab – le pont ferroviaire le plus haut du monde – dans la région du Jammu-et-Cachemire.

Modi est arrivé sur les lieux de Balasore samedi, pour inspecter le site, rencontrer les équipes d’urgence et rendre visite aux passagers blessés à l’hôpital.

Plus de 115 ambulances et plusieurs unités de pompiers sont impliquées dans l’effort de sauvetage. L’armée indienne, des équipes de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe, la Force d’action rapide en cas de catastrophe d’Odisha et les services d’incendie de l’État ont été dépêchés sur le site.

Des centaines de personnes s’étaient rassemblées devant les hôpitaux locaux pour donner du sang, dans une manifestation massive de solidarité et de soutien. Environ 500 unités de sang ont été collectées pendant la nuit avec 900 unités actuellement en stock.

Manish, un bénévole, a tenté de donner du sang à l’hôpital Soro Block, mais n’a pas pu entrer car il était déjà bondé de personnes proposant leur aide.

« Il y a littéralement des cadavres tout autour », a-t-il déclaré. « Les passagers blessés sont soignés à l’extérieur de l’hôpital en raison du manque de lits. »

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a partagé ses « sincères condoléances », rejoignant un chœur d’autres dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre britannique Rishi Sunak, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

