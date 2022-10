Le Premier ministre indien Narendra Modi prévoit de se rendre en Grande-Bretagne dès ce mois-ci pour signer un accord commercial historique, peut révéler The Sun.

Les négociations difficiles atteignent les “derniers chantiers les plus difficiles”, Liz Truss se préparant à céder du terrain sur davantage de visas pour les hommes d’affaires et les étudiants indiens afin de conclure l’accord.

Les droits de douane sur les milliers de tonnes de riz que nous importons chaque année d’Inde pourraient être réduits au profit du coût de la vie pour les acheteurs.

Et les vêtements fabriqués dans le pays d’Asie du Sud et expédiés au Royaume-Uni pourraient également baisser de prix dans le cadre de l’accord prévu.

On espère que l’accord sera également un coup de pouce massif pour les producteurs de spiritueux et les constructeurs automobiles britanniques.

La fin des tarifs indiens sur les Scotch et les voitures de luxe comme les Ranger Rovers, fabriquées dans les West Midlands, verrait les produits britanniques inonder la superpuissance émergente mondiale.

L’Inde sera plus grande que les États-Unis et l’UE d’ici 2050 en termes de population et la troisième économie mondiale.

En visite dans le pays en avril, l’ex-Premier ministre Boris Johnson a promis un “accord de Diwali” – qui est le 24 octobre, M. Modi espérant se rendre au Royaume-Uni à ce moment-là ou peu de temps après.

Mais les termes potentiels de l’accord de libre-échange risquent une nouvelle querelle du Cabinet sur les chiffres de l’immigration.

Le Sun peut révéler que la ministre de l’Intérieur Suella Braverman et le Premier ministre sont en désaccord sur l’immigration à peine trois semaines au pouvoir.

Des sources de Whitehall affirment que le nouveau ministre de l’Intérieur a effectivement été “bâillonné” par le n°10 et qu’il est “extrêmement déçu” que les petits bateaux n’aient pas été une priorité pour le Premier ministre.

Son équipe a ignoré les demandes de Downing Street de supprimer les références à la politique rwandaise dans son discours de conférence – affirmant qu’ils n’avaient pas encore aplani la politique.

Et a confirmé qu’elle voulait ramener l’objectif de migration des “dizaines de milliers” qui n’est pas actuellement la politique gouvernementale.

Mais l’accord commercial avec l’Inde augmentera probablement le nombre de visas accordés aux Indiens pour venir travailler en Grande-Bretagne, ce qui augmentera le nombre de migrants.