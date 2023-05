Le Premier ministre indien Narendra Modi, en visite en Australie, souhaite des liens de défense bilatéraux plus étroits

SYDNEY (AP) – Narendra Modi est arrivé à Sydney pour sa deuxième visite en Australie en tant que Premier ministre indien et a déclaré aux médias locaux qu’il souhaitait des liens bilatéraux plus étroits en matière de défense et de sécurité à mesure que l’influence de la Chine dans la région indo-pacifique grandissait.

Modi est le seul des dirigeants des nations du Quad à poursuivre ses projets de visite en Australie après le retrait du président Joe Biden la semaine dernière pour retourner à Washington pour se concentrer sur les pourparlers sur la limite de la dette. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui a accueilli une réunion du Groupe des Sept la semaine dernière, a également annulé par la suite son voyage en Australie.

Modi s’adresse mardi à la diaspora indienne dans un stade de Sydney de 20 000 places à guichets fermés. Le Premier ministre australien Anthony Albanese assistera à l’événement du stade et a une réunion bilatérale prévue avec son homologue indien mercredi.

Modi a déclaré à l’édition de mardi du journal australien qu’il souhaitait faire passer les relations de l’Inde avec l’Australie au « niveau supérieur », y compris des liens plus étroits en matière de défense et de sécurité pour aider à garantir une région indo-pacifique libre et ouverte.

« En tant que deux démocraties, l’Inde et l’Australie ont des intérêts communs dans un Indo-Pacifique libre, ouvert et inclusif. Il y a un alignement de notre point de vue stratégique », a déclaré Modi au journal.

« Le degré élevé de confiance mutuelle entre nous s’est naturellement traduit par une plus grande coopération sur les questions de défense et de sécurité. Nos marines participent à des exercices navals conjoints. Je suis convaincu qu’il est utile de travailler ensemble pour réaliser le véritable potentiel d’une coopération plus étroite en matière de défense et de sécurité », a ajouté Modi.

Albanese a déclaré au Parlement que l’Australie accueillera pour la première fois les exercices navals de Malabar impliquant l’Inde, les États-Unis et le Japon cette année dans un autre signe d’un engagement approfondi envers le Quad.

« L’Inde est un partenaire stratégique clé », a déclaré Albanese au Parlement.

« Nous faisons tous les deux partie d’une région en croissance et dynamique et le Premier ministre Modi est un visiteur très bienvenu sur nos côtes », a ajouté Albanese.

Albanese a également déclaré que lui et Modi prévoyaient d’achever les négociations sur un accord de libre-échange avant la fin de l’année.

« Cela créera des emplois en Australie, aidera nos industries à prospérer et stimulera la croissance de l’innovation », a déclaré Albanese.

Les négociations sur l’accord ont commencé en 2011. L’accord global de coopération économique élargirait la portée d’un pacte commercial bilatéral entré en vigueur en décembre de l’année dernière.

L’Inde est le sixième partenaire commercial de l’Australie avec des échanges bilatéraux de biens et de services évalués à 46,5 milliards de dollars australiens (31 milliards de dollars) l’année dernière.

L’Australie souhaite accroître ses échanges avec l’Inde afin de se diversifier par rapport à la Chine, le plus grand partenaire commercial de l’Australie. Les efforts australiens pour améliorer les relations commerciales avec l’Inde sont devenus urgents ces dernières années, Pékin ayant fermé les marchés pour les exportations australiennes ciblées.

Albanese a également déclaré que la coopération sur les énergies renouvelables serait également discutée.

Modi s’est rendu pour la dernière fois en Australie en novembre 2014, quelques mois seulement après la première élection de son gouvernement.

L’Australie s’était retirée du dialogue initial sur la sécurité du Quad avec l’Inde, les États-Unis et le Japon en 2008, craignant que le groupement ne provoque un renforcement de l’armée chinoise. Depuis que la Chine a quand même suivi cette voie, le Quad s’est réformé en 2017 et l’Australie est revenue aux exercices militaires conjoints du Quad en 2020.

Le sommet des dirigeants de Sydney étant annulé, une réunion du Quad de remplacement a été convoquée en marge du sommet du G7.

Modi est arrivé à Sydney lundi soir en provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il avait organisé une réunion avec les dirigeants des îles du Pacifique pour discuter des moyens de mieux coopérer.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Australien soulèverait les droits des musulmans et des minorités en Inde avec le dirigeant hindou, Richard Marles, vice-Premier ministre australien, a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’Albanese et Modi aient une « conversation complète ».

« Nous n’avons jamais eu un meilleur alignement stratégique avec l’Inde qu’actuellement. Les deux pays sont profondément investis dans la sécurité collective de la région indo-pacifique », a déclaré Marles aux journalistes dans la capitale australienne Canberra.

Le médecin de Sydney Vani Arjunamani, l’un des organisateurs d’un rassemblement auquel Modi devrait assister, a déclaré que le dirigeant indien attirait des foules plus importantes que lors de sa dernière visite en Australie en 2014.

Des milliers de membres de la diaspora indienne se sont rassemblés dans les rues de Sydney portant des vêtements aux couleurs vives et battant des tambours dans l’attente enthousiaste de voir Modi.

« C’est très intéressant, n’est-ce pas ? Y a-t-il un autre chef d’État qui puisse attirer cette foule ? C’est très inhabituel », a déclaré Arjunamani à Australian Broadcasting Corp.

Elle a déclaré que les dirigeants des communautés hindoue, musulmane, chrétienne et juive soutenaient le rassemblement.

McGuirk a contribué de Canberra, Australie

Rick Rycroft et Rod Mcguirk, Associated Press